Как избежать романов

Как быть, если семейный огонёк угасает, а на стороне разгорается жаркое пламя?

Давайте познакомимся с несколькими историями. Имена здесь изменены, но проблемы вполне достоверные.

Ольга и Валерий. Ольга просто жаждала любви. Поэтому она оставила своего бесчувственного мужа, чтобы стать королевой для Валерия. Для Валерия же измена явилась способом утверждения своей независимости. Вместо невыносимой жизни со сварливой женой он предпочёл освежающее присутствие Ольги.

Сергей и Ирина. После рождения первого ребёнка жена Сергея сильно располнела. К тому же она уделяла больше внимания ребёнку, чем мужу. Вот тогда-то Сергей и начал преследовать Ирину — одинокую, замкнутую, легкоранимую девушку.

И, наконец, Николай и Светлана. Николай — адвокат, ему было уже под пятьдесят, и он переживал, что стареет. Пытаясь вернуть молодость, он флиртовал с молодыми женщинами. Светлана, его секретарша, откликнулась на ухаживание. Уставшая от своего инфантильного и безответственного мужа, она чувствовала, что её, как магнитом, притягивает к Николаю.

Истории разные, но один момент остаётся постоянным: измена не решает проблем. Она усложняет их. Это не оазис, а мираж, неспособный утолить жажду любви.

Давайте ещё раз взглянем на пары, с которыми мы только что познакомились.

Ольга быстро поняла, что любовные уверения Валерия оказались всего лишь словами. Он же обнаружил, что Ольга способна ворчать ничуть не меньше его жены. И к тому же отвратительно готовит.

Сергей тоже пресытился своим романом. Он слишком много вложил в семью, чтобы теперь всё бросить. Из-за этого Ирина, поверившая пустым обещаниям Сергея, стала ещё более одинокой, чем прежде.

Тайный роман Николая и Светланы, достигший пика летом, увял с наступлением осени. Удовлетворённый тем, что ещё способен привлечь внимание молодой женщины, Николай не собирался больше ничего доказывать с помощью своей секретарши. Поэтому он предложил Светлане вернуться в свою семью. Оскорблённая жена потребовала, чтобы он выгнал бывшую любовницу с работы. Опустошённая Светлана пыталась покончить с собой.

Все эти душераздирающие истории происходят по одной и той же схеме. Сначала это необыкновенно волнующие свидания лунными ночами. Затем «опьянение» постепенно проходит. Обычно на то, чтобы «протрезветь», уходит от трёх до шести месяцев.

Понимаете, пока люди не начинают делить тяготы жизни, они могут казаться друг другу безупречными. Но рано или поздно вторгается реальность, и праздник кончается. Золушка освобождается от чар и обескураживает. Прекрасный принц становится грубым и резким. Волшебные сказки любви кончаются кошмарами раскаяния.

Может быть, нечто подобное произошло и с вами? Не отчаивайтесь. Наш Отец Небесный умеет спасать потерпевшие крушение любовные лодки.

В Библии мы находим простое и ясное предостережение: «Не прелюбодействуй» (книга Исход 20:14). Это седьмая заповедь.

Современная жизнь предлагает множество оговорок, извиняющих супружескую измену. Но в Библии их нет. Несмотря ни на какие обстоятельства, измена всегда неприемлема. Неверность — это грех.

Измена всегда позорит наших спутников жизни.

Есть ли у вас дети? Ваша измена пугает их неокрепшие души и лишает чувства безопасности. Кроме того, подумайте о примере, который вы подаёте своим предательством.

Измена ранит и вашего любовника, которому суждено испытать душевную боль.

Измена причиняет вред ещё одному человеку. Вам. Потому что это самоубийство. Вина и стыд — это бомба замедленного действия, которая разнесёт в клочья ваш душевный покой. И уничтожит ваше доброе имя. Неудивительно, что Библия говорит нам: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти» (книга Притчей 16:25).

Сначала может показаться, что измена вполне вас устраивает, но она кончается потерей самоуважения. Пожалуйста, не забывайте об этом. Возможно, грех — волнующее переживание. Но он смертоносен. Каприз может стать роковым.

Если вы считаете, что у вашего брака нет будущего, то поверьте мне — поистине поразительно, как Господь может исцелить вашу семью! Это не произойдёт в один миг. Как и всё остальное в жизни христианина, супружеская верность подразумевает усилия, продолжающиеся всю жизнь.

Нам не присуща бескорыстность. Мы ждём друг от друга слишком многого. Девушки мечтают найти идеального мужа. Юноши хотят заполучить победительницу конкурса красоты, которая к тому же прекрасно стряпает. Но у Господа более высокий замысел. И Он подсказывает, чтобы мы отбросили всякие мерки и просто любили друг друга.

Сама любовь — это нечто большее, чем чувство. Мать, возможно, не испытывает удовольствия, вскакивая ночью с постели, чтобы успокаивать больного ребенка. Но любовь заставляет её делать это. Отец не испытывает желания вставать до зари и идти на работу. Но он всё равно идёт туда по собственной воле — просто потому, что любит свою семью.

Пожалуй, нам необходимо пересмотреть значение понятия «любить». Многие пары расходятся, потому что считают, что утратили нежные чувства и, значит, не могут больше оставаться вместе.

Как мы порой заблуждаемся! Мы не должны жить чувствами. Мы призваны служить своему мужу/жене. Это и есть любовь. Любовь — это выбор.

Какие бы чувства вы ни испытывали, вложите всю эмоциональную энергию в свой брак. Отведите особое время, чтобы побыть наедине, подальше от гнетущего воздействия рутины. И со временем вы будете греться у семейного костра, а не довольствоваться гаснущим огоньком.

По книге Джорджа Вандемана

«Ваша семья и ваше здоровье»

