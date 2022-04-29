Как кенгуру попали в Австралию с горы Арарат?

У скептиков это один из самых часто задаваемых вопросов. После Всемирного потопа, описанного в Библии, Ной вышел из ковчега вместе с животными, и они начали расходиться по земле. Если потоп действительно уничтожил всё живое на суше, то как животные добрались до разных материков, ведь между ними огромные массы воды?

Уровень воды в океанах

Задавая подобные вопросы, люди предполагают, что после потопа мир был таким же, как и сейчас, и в этом заключается их ошибка. Они смотрят на современный мир и думают, что так было всегда. Однако Библия говорит нам, что в прошлом произошла водная катастрофа, изменившая облик планеты.

По данным НАСА, в прошлом уровень воды в океане мог быть на 120 м ниже сегодняшнего. Сухопутные мосты соединяли Аляску и Россию в районе Берингова пролива. По этому мосту можно было пройти из Азии в Северную и Южную Америку. На месте современной Океании была бы суша, соединяющая Азию и Австралию, по которой кенгуру и другие животные добирались до Австралии.

Кроме этого, увеличенная сейсмическая активность в местах разломов, как например, современная Океания, сразу же после потопа могла временно поднимать части суши, что давало возможность животным переходить из Азии в Австралию. Затем уровень океанов поднялся, и некоторые животные оказались изолированными на разных материках, где и развивались отдельно.

Перешейки, соединяющие сушу

Таким образом, на протяжении первых нескольких сотен лет после потопа животные и люди могли расходиться по земле. Скорость, с которой могут распространяться животные, видна на примере австралийских кроликов. Первая кроличья колония появилась в 1859 году на юго-востоке в Южной Виктории, после того как кроликов привезли в Австралию европейцы. За 50 лет колония разрослась вплоть до западного побережья.

Покидая ковчег, пары животных от каждого сотворённого рода распространялись по миру, адаптируясь к окружающей среде. Адаптация — это не эволюция. Бог заложил в генах животных разнообразие. Таким образом, например, у пары первых волков был генетический код, включающий вариации всего современного семейства собачьих. Поэтому в более тёплом климате выживали собаки с короткой шерстью и меньшим количеством подкожного жира, как например, динго, а в холодном климате собаки с длинной шерстью и большим количеством подкожного жира. То же относится и к медведям, живущим в разных местах планеты, обезьянам и т. д. Видообразование может происходить достаточно быстро.

Плоты из растительности и брёвен

Извержение вулкана Святой Елены в штате Вашингтон привело к локальной катастрофе, в результате которой множество деревьев было выброшено в озеро Спирит. Это привело к образованию плавучих плотов из брёвен. Нечто похожее происходило и во время всемирного потопа, только в больших масштабах. Огромные плоты из растительности и стволов деревьев плавали по воде. Позвоночные небольшого размера могли перемещаться на них между материками.

На сегодняшний день есть несколько наблюдаемых примеров подобного заселения. В 1995 году рыбаки стали свидетелями заселения игуанами острова Ангилья в Вест-Индии. Об этом было написано в журнале Nature: «[Игуаны] появились на восточной части берегов Ангильи и Карибов. Ранее этих видов не было на острове. Они прибыли туда на плотах из брёвен и вырванных с корнем деревьев, некоторые из которых были более 30 футов длиной и обладали массивным корнем». Предполагается, что лемуры «могли переплыть на плотах из растительности через Мозамбикский пролив» и достичь острова Мадагаскар.

Таким образом, подобные плоты, несомненно, внесли свой вклад в распространение животных по миру после потопа.

Плавучие острова

Ещё один из способов, которым животные могли попасть на другой континент, — это плавучие острова. Бывает, что во время наводнения от берегов рек отрываются большие куски земли и растительности (в том числе, целые деревья), которые уносятся течением в море. И сегодня подобные островки с пышной зеленью и пальмами высотой 7 – 10 м иногда встречаются в открытом океане. Вполне возможно, что на таких островках наземные животные преодолевали большие расстояния. Скорость многих тропических течений в океане составляет как минимум 80 км в день, или 1600 км за три недели.

Этот способ в отличие от плотов может отвечать за перемещение животных более крупного размера. Картограф Ван Дузер говорит: «Плавучие острова существуют, по крайней мере, на шести из семи континентов и иногда в разделяющих их океанах. На них могут расти деревья, они могут быть 100 м в диаметре и выдерживать вес сотни единиц скота, пасущегося на нём».

Перенесение человеком

Помимо вышеперечисленных способов человек, несомненно, вложил свою лепту в миграцию. На кораблях перемещались многие насекомые, птицы и мелкие позвоночные.

Так как кенгуру допрыгали до Австралии?

Пара кенгуру, приведённых Богом в ковчег, выйдя после потопа, размножилась и была гонима хищниками дальше и дальше. Поскольку уровень воды раньше был ниже, то кенгуру могли перейти по перешейку, соединяющему Азию и Австралию. После того как уровень воды повысился, кенгуру остались изолировано развиваться в Австралии вместе со многими другими видами. Часть животных вымерла. Часть адаптировалась под этот климат.

Археолог Джину Коши из Мадрасского университета обнаружил наскальные рисунки кенгуру в Индии. Это подтверждает библейский рассказ, поскольку, расселяясь после потопа, люди видели этих животных и делали наброски на стенах.

Итог

Животные могли без проблем добраться до различных материков следующими путями:

перешейки, соединяющие континенты вследствие пониженного уровня океанов (о том, почему после потопа уровень океана был ниже и куда делась вода, мы расскажем в одном из следующих номеров газеты);

плоты из растений;

плавучие острова;

человеческая деятельность.

Поэтому проблема распространения животных после потопа является надуманной.

По материалам сайта bibleap.com

«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — всё истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним в ковчеге» (Библия, книга Бытие 7:19–23).

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Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.