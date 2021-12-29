Как тяжело израненной душе

Прощать своих обидчиков пред Богом,

Забыв то зло, что сделано уже,

Оставив все обиды за порогом!

Молясь за тех, кто причинил нам боль

(Душевно иль физически, не важно),

Хотим мы в сердце обрести покой,

А если нет его, то это страшно.

Из года в год страдаем мы опять,

Вновь вспоминая то, чего не надо…

Как обижали мачеха, муж, мать

Иль злые сёстры, словно слуги ада…

Какую боль пришлось перетерпеть!

И сколько слёз пролито было? Море!

Хоть эти раны никуда не деть,

Их надо подлечить, уменьшить горе.

Они ведь разъедают нашу плоть,

Рвут нашу душу изнутри на части…

Смиритесь, как смирился наш Господь.

Бог даст прощенье — это в Его власти.

Скорей к Христу в молитве обратись —

Злопамятности нету оправданья…

Будь милосерден и за всех молись!

Любовь — первооснова мирозданья.

Пусть состраданье грешника спасёт,

Чтоб нежность Иисуса стала вашей,

И Божья благодать на вас сойдёт,

Сделав мудрее, чище, лучше, краше!

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.