Как я искала смысл жизни

«Все дети как дети, а тебе всё какой-то смысл жизни нужен», — сетовала мама маленькой Танюшки.

В детстве я нередко задумывалась о смысле жизни. Мама переживала, когда я задавала недетские вопросы. Однажды я стала свидетелем того, как мальчика-велосипедиста насмерть сбила машина. Тогда я много думала о том, что с ним будет дальше. А что будет со мной, если я умру? Но убедительных ответов мне никто не давал. Взрослые считали, что дети вообще такими вопросами задаваться не должны.

Не могу сказать, что я выросла в семье атеистов. Нет: по праздникам мы ходили в храм, ставили свечки, но никакого внутреннего покоя это мне не давало.

Время шло, вопросы копились, а ответа на них по-прежнему не было. Я вышла замуж, родились сын и дочка. Любящий муж, здоровые дети — казалось бы, что ещё нужно человеку для счастья? Но душа не находила удовлетворения и искала чего-то большего.

Когда мне было 30 лет, на работе я познакомилась с Вячеславом, плотником. Однажды он при мне открыл свой чемоданчик с инструментами, и там я увидела Библию. Поняв, что он верующий человек, я сразу спросила его о смысле жизни. И Вячеслав рассказал мне о Христе. В обеденный перерыв мы стали регулярно беседовать, потому что у меня накопилось много вопросов.

Когда я узнала о Законе Божьем, о Десяти заповедях, то обратила внимание на заповедь о субботе, о которой услышала впервые. Я стала возражать Вячеславу: мол, не суббота — Божий день, а воскресенье. Ведь в церковь по праздникам мы ходили именно в воскресенье! И бабушка говорила, что в воскресенье ничего не делаем до обеда. Помню, у неё был Новый Завет, она его читала. Я и сейчас иногда вспоминаю рассказанные ею истории из Евангелия. Но про субботу я не слышала никогда!

После разговора о субботе я как-то настороженно стала относиться к Вячеславу: боялась попасть в секту. Но вопросов относительно субботы и воскресенья у меня стало ещё больше. Слава всё сказанное подтверждал не просто словами, а текстами из Библии. Он стал приносить мне газеты «Сокрытое Сокровище», я с удовольствием их читала, видела, что в каждой газете написаны Десять заповедей, и вопрос субботы не давал мне покоя.

Помню, как я с этой газетой пошла к батюшке и показала ему Десять заповедей. Спросила, почему в Библии написано про субботу, а у нас в церкви об этом не говорят. Он ответил, что это было написано в Ветхом Завете, там для евреев было, а мы живём по Новому Завету, соблюдаем, что сказал Иисус Христос, поэтому сейчас воскресенье. Я тогда поверила ему и решила, что Слава неправ. Но плотник, как обычно, открыл Священное Писание и обратил моё внимание на тексты из первой книги Библии: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (книга Бытие 2:2, 3).

Слава сказал, что Бог отделил, освятил, благословил день субботний при сотворении мира, когда евреев ещё не было. Тогда я действительно увидела, что в Библии есть все ответы на мои вопросы. Так потихоньку я начала самостоятельно изучать Библию по урокам «Удивительные открытия». Я действительно делала для себя удивительные открытия и находила ответы на свои вопросы. Я узнала, что мы не одни во Вселенной, что Бог очень сильно любит каждого из нас! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Прочитала я и о состоянии мёртвых, нашла в Библии места, где смерть сравнивается со сном и где говорится, что Иисус Христос, придя на землю во второй раз, воскресит верующих в Него. О Втором пришествии Иисуса Христа я тоже раньше не слышала.

Узнала я и о законах здоровья, которые нам дал Сам Творец. Применяя их в своей жизни, я получила не только духовное, но и физическое исцеление. По Божьему провидению, из-за болезни я ушла с прежней хорошо оплачиваемой работы, но верила, что Бог, закрыв одну дверь, обязательно откроет другую и приготовит для меня нечто лучшее. Так и произошло: у меня кардинально изменилась жизнь. Теперь у меня спокойная и интересная работа, общение с людьми. Самое главное — я получила мир и покой в сердце! Хвала и слава Господу за всё!

Доверьте свою жизнь в руки нашего любящего Небесного Отца, впустите Иисуса Христа в своё сердце, и Он исцелит вас и наполнит радостью и любовью. Он изменит жизнь в лучшую сторону! В ней непременно появятся цель и смысл!

Татьяна Огорельцева,

г. Нефтекамск, Башкирия

Мне сладко всё: и горе, и печаль,

И каждая минута трудных буден,

Поскольку Бог — начало всех начал —

Со мною был, со мною есть и будет.

Моя душа захвачена волной

Его любви безмерной доказательств.

Он каждый миг беседует со мной

Красноречивым слогом обстоятельств.

Мой первый крик, последний вздох и мысль

Не канут в горечь поминальной тризны.

Богопознанье — это цель и смысл

Не только этой, но и вечной жизни.

Наталья Щеглова

