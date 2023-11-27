Слоны и вегетарианцы — что общего?

Слон большой и сильный, а вегетарианец? Еле живой и колышимый ветром? Или нет?

Среди сторонников вегетарианства немало было и есть известных людей, которые отказались от употребления мяса. Это художник Леонардо да Винчи, писатель Лев Толстой, учёные Исаак Ньютон, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, английский биолог Джон Рей и др. Люди отказываются от мясных продуктов по разным причинам. Мы же рассмотрим пять преимуществ растительной диеты с точки зрения влияния на здоровье.

1. Растительная пища более естественна для нашего организма. Если сравнить строение желудочно-кишечного тракта травоядных животных, плотоядных и человека, то мы более схожи с первыми.

Плотоядные имеют выраженные клыки, но у них нет плоских коренных зубов. Они разрывают мясо зубами и, не пережёвывая, глотают его. Слюнные железы у них не развиты, а вот в желудке большая кислотность для переваривания животного белка. Кишечник у хищников всего в три раза длиннее тела, чтобы мясо, лишённое клетчатки, могло скорее выйти из организма.

Травоядные животные и человек не имеют выраженных клыков для разрывания плоти, зато у них есть плоские коренные зубы для длительного пережёвывания клетчатки. Слюнные железы выражены хорошо и содержат фермент амилазу для расщепления крахмала, содержащегося в злаках. Соляная кислота в желудке не настолько агрессивна, а длина кишечника в шесть раз больше длины тела. Мясо у человека слишком медленно проходит через пищеварительный тракт (в 4 раза медленнее, чем растительные продукты).

2. Растения экологически чище. Да, и не удивляйтесь. В процессе роста и развития как растения, так и животные накапливают в себе токсичные вещества, но в растениях их гораздо меньше. Животные стоят выше в пищевой пирамиде, в их организме аккумулируется в разы больше вредных веществ, чем в растениях. Например, мясо содержит в 13 раз больше ДДТ, чем овощи. Государственный университет в Айове провёл исследования, показавшие, что 80 – 90% ДДТ поступает в человеческое тело с мясом. Мясо содержит антибиотики и гормоны. Через мясо можно много чем заразиться. Растения чище и безопаснее.

3. Растительная пища даёт больше выносливости и силы. Среди известных спортсменов немало приверженцев вегетарианства. Например, Карел Льюис — девятикратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, десятикратный рекордсмен мира в спринтерском беге и прыжках в длину. Во вступлении к книге вегетарианских рецептов Very Vegetarian он пишет: «Ваше тело — это ваш храм. Если вы будете питать его правильно, то оно отплатит вам добром, и вы проживёте дольше. Я перешёл на вегетарианский рацион ради своего здоровья и продолжаю придерживаться его».

И вспомним здесь слона. Большого и сильного. Он ведь вегетарианец. И никто не говорит ему, что он умрёт, если не будет есть мяса и кормить им слонят. А людям, которые по логике должны быть травоядными, внушили, что без мяса жить нельзя. И люди поверили.

4. Растительное питание обладает защитными свойствами. Не секрет, что одной из самых больших проблем современного общества является рак. Хорошая новость состоит в том, что растительная диета значительно снижает риск возникновения этого заболевания и помогает при нём. Флавоноиды моркови, помидоров, кожуры цитрусовых, зелёного лука, тёмных ягод, красной капусты и баклажанов существенно снижают риск возникновения многих видов рака, а также усиливают иммунную защиту организма. Ликопины помидоров снижают риск рака поджелудочной и предстательной желёз. Индолы, которых много в капусте, уменьшают риск рака толстой кишки и рака груди.

Доказано также, что фитосоединения помогают организму в уничтожении клеток в предраковом состоянии. Это состояние, когда изменённые клетки в организме уже есть, но в опухоль они ещё не превратились. До формирования опухоли может пройти от года до 40 лет, и именно в это время чужеродные клетки очень чувствительны к действию фитохимических веществ. Такие продукты, как чеснок, лук, цитрусовые, ягоды, капуста и др., способствуют гибели раковых клеток и сдерживают их развитие. Они оказывают значительную помощь организму в борьбе с предраком.

Чтобы защититься от злокачественных образований, необходимо употреблять не менее 500 г свежих (!) овощей и фруктов в сутки.

Антиоксиданты, витамины — все они содержатся в растительных продуктах.

5. Сбалансированная вегетарианская диета может восполнить все потребности организма. Это значит, что не только слон может жить без мяса и быть при этом сильным и здоровым.

Именно растительную пищу предусмотрел Бог для человека при сотворении. А что выбираем мы?

Алексей Хацинский,

«Секреты здоровья и долголетия»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.