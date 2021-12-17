Какую церковь выбрать?

Знаете ли вы, сколько различных религиозных движений, церквей и конфессий существует в мире? На сегодняшний день это 5000 официальных религиозных объединений. Как среди этого множества распознать ту церковь, которая нужна именно вам, ту, которую стоит посещать?

Обычного человека смущает огромное количество церквей. Многие порой приходят к выводу, что истина субъективна. «У каждого своя правда: у вас она своя, а у меня своя», — говорят они. Неужели найти истину — это вопрос случая? Да и важно ли, какую церковь я посещаю?

Как правило, на выбор церкви влияют установившиеся традиции и мировоззрение окружающих. По правде говоря, иногда вопрос выбора и не стоит: куда все — туда и я. Если церковь имеет влияние в обществе, популярна, многочисленна, не требует выполнения строгих религиозных обязанностей, если её можно посещать время от времени, то почему бы не присоединиться? Но насколько верны подобные критерии?

Многие вправе спросить: «Чтобы обнаружить истинную Церковь, не должны ли мы обратить внимание на ту, которую веками поддерживали цари и народы?» Или наоборот, нужно искать людей, которые никогда не представляли собой господствующую церковь и зачастую были неизвестны?

Итак, давайте поговорим об основных критериях истинной церкви.

Иисус Христос — основание истинной церкви и наш Спаситель. Он — её Основатель, Пастырь и Глава, а Его Слово — Священное Писание (Библия) — является источником истинного Богопознания. Истинная церковь — это церковь, соблюдающая все Десять заповедей без исключения и замены, в том числе и четвёртую (о святости субботнего дня). Заповедь о соблюдении субботнего дня была дана ещё в Едемском саду, при сотворении человека. Вот как красиво описывает этот момент Библия: «К седьмому дню окончил Бог тот труд, который совершал, и в день седьмой уже не делал всего того, что совершал [прежде]. Благословил Бог день седьмой (субботу — прим. ред.) и освятил его» (книга Бытие 2:2, 3)*. «Помни день субботний — да будет священным он для тебя! Работай шесть дней и делай всё, что необходимо, а седьмой день — суббота, день, посвящаемый Господу, Богу твоему» (книга Исход 20:8–10)*.

Иисус учил: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 5:19). Апостол Иаков говорит, что если бы мы нарушили хотя бы одну из Десяти заповедей, то это всё равно, что нарушить все десять. Они подобны звеньям цепи. Если вы испортите хотя бы одно звено, цепь разорвётся. Истинная церковь — церковь ожидающих Второго пришествия Иисуса Христа, пообещавшего: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:3) и «Се, гряду скоро» (Библия, книга Откровение 22:12). Задайте себе вопрос: «Хотели бы вы встретить Христа, Который придёт на нашу землю, и предстать перед Ним? Ожидаете ли вы Его?» Для тех, кто любит Бога, Его явление будет отрадой, исполнением всех надежд, вечной радостью. Истинная церковь — это церковь, стремящаяся вести здоровый образ жизни. Бог заинтересован не только в нашем духовном здоровье, но и в физическом и эмоциональном. Между ними существует тесная связь. Если мы говорим, что любим Бога и посещаем или хотим посещать Его церковь, то будет казаться странным тот факт, что мы оскверняем своё тело алкоголем или никотином. Всё, что делаем (едим ли, пьём ли) должно прославлять Господа. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Библия, 1 послание коринфянам 6:19, 20), — напоминает нам апостол Павел. Церковь — это дружная семья, разделяющая веру в воскресшего Спасителя. Все члены церкви помогают и поддерживают друг друга. Вот что рассказывает женщина, принадлежащая к одной из христианских общин:

Несколько лет назад мои родители задержались на выходные в одном из городов. Знакомых у них там не было. В субботу они пошли на богослужение. После того как оно закончилось, к ним подошла совершенно незнакомая женщина и пригласила их на обед, а затем познакомила их с достопримечательностями города, но на этом её гостеприимство не закончилось. Эта женщина и её муж предложили моим родителям ночлег в своём доме. В аэропорту мама, ошеломлённая такой добротой, попыталась выразить благодарность. Женщина ответила с улыбкой: «Это самое меньшее, что можно сделать для членов семьи».

Какие ассоциации вызывает у вас слово «церковь»? Наверное, вы сразу представляете себе величественный собор с золотыми куполами? Прежде всего, церковь — это собрание людей, поклоняющихся Богу. Кстати, первые христиане часто собирались на природе и называли место собраний молитвенным домом, даже если дом этот был под открытым небом: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами» (Библия, книга Деяния Апостолов 16:13).

Господь приглашает людей такими, какие они есть: с проблемами, грехами и слабостями. Когда мы приходим в какую-нибудь церковь, мы в первую очередь должны смотреть не на людей с их недостатками и несовершенствами (даже среди учеников Иисуса оказался Иуда), но на учение. Нужно выяснить: 1) признаёт ли эта церковь всё Писание богодухновенным; 2) исполняет ли она все Десять заповедей; 3) является ли эта церковь местом, где верующие могут стремиться к духовно-нравственному совершенству? Если ответ будет утвердительным, значит, вы попали туда, куда нужно.

Подготовила Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в современном переводе под ред. Кулакова.

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.