Кому-то ты всё-таки нужен

Может ли быть надежда для истощённого безработного наркомана? Может, если ему протянет руку тот, кто сам некогда был в похожем положении, но кого Бог освободил от зависимости.

Меня зовут Евгений, мне 43. В возрасте семи лет я уже пробовал алкоголь: мы с двоюродным братом во время застолий сливали водку из рюмок гостей, пока те выходили покурить. Наркотики (героин) внутривенно я начал употреблять с 14 лет. Зависимость развивалась стремительно.

Последние 10 лет я употреблял соль. Сначала — «курсами»: 3 – 4 дня жёстко соль без еды и воды, потом 2 месяца трезвости. За эти три дня употребления организм полностью истощался. Требовалось восстановление: я занимался спортом, ходил на тренировки, принимал стероиды. Потом снова срыв.

С 2015 по 2020 гг. я жил так: 2 месяца работы и спорта, затем 3 дня соли. В то время я работал, был женат. А потом от меня ушла жена, умерла мама. Все сдерживающие факторы исчезли, и я начал употреблять соль внутривенно, как говорится, нон-стоп. За последние 5 лет у меня проявились все возможные побочки. Я был вне себя и с ножами бегал по подъездам, сломал дома все розетки, разбил люстру, разнёс свою малосемейку. Да и себя я физически истрепал.

Я побывал в пяти реабилитационных центрах. Находясь там, я строил планы, как выйду и снова начну употреблять. Так и происходило. На занятиях я выполнял всё как положено. Делал вид, что выздоравливаю, но желание употреблять было настолько сильным, что я не понимал, что с этим делать, и возвращался к наркотикам.

После 28 лет зависимости я пришёл в поистине печальное состояние: весил 48 кг, никто меня не хотел принимать на работу, я вообще никому не был нужен. Хотя… Я был нужен Богу, но не осознавал этого. И Господь протянул мне руку. Было это так.

В августе 2024 года мой сосед (мы жили в Тольятти) зашёл ко мне уколоться и говорит: «Сейчас за мной заедут друзья, с одним из них мы вместе сидели в тюрьме. Теперь он руководитель ребцентра. Эти ребята повезут меня на лечение. Если хочешь, поедем со мной». А у меня ещё наркотик оставался, и я не готов был уехать, не употребив его. Я говорю: «Пойдём, поговорим с ними». Я сказал ребятам, что с удовольствием поеду с ними, но не сегодня. На следующий день, как мы и договорились, они за мной заехали. Это было 13 августа 2024 года.

Так я попал в центр «Преображение России». Ребята из Тольятти спросили, хочу ли я поехать в другой город, потому что подобные центры есть по всей России, а в родном городе трудно выздоравливать. Говорю: «Скажете на Луну, значит, на Луну. Скажете, на Северный полюс, поеду на Северный полюс». В таком отчаянии я был. Я понял, что платные центры не помогают мне. Работать нет сил, меня почти ветром сдувает. По внешнему виду легко было понять, что я наркоман. Я уцепился за предоставленную возможность. И меня отправили в Кемерово.

Приехав и уяснив суть программы центра, я понял, что с Богом смогу избавиться от зависимости, и настроился на выздоровление. Здесь духовная направленность. Уже год я добровольно служу в центре и не хочу возвращаться в свою изуродованную малосемейку, где всё напоминает о прошлой жизни. Здесь я набрал вес. Теперь я вешу 71 кг. Хожу в спортзал, работаю в офисе, занимаюсь сайтами, веду группы в соцсетях, помогаю тем, кто ищет спасения от зависимости. Освещаю жизнь нашего кемеровского центра. Ребята, которые находятся на пути исцеления, много трудятся (что-то чинят, строят, продают), а я оказываю им информационную поддержку (например, публикую объявления, чтобы был спрос на их услуги). Руководителям ребцентров из других городов я помогаю создавать сайты, настраивать рекламу.

Помните моего соседа, который тоже отправился в ребцентр (поближе к дому)? Первое время я не знал о его судьбе. Через 3 – 4 месяца, созваниваясь с тольяттинскими ребятами, которые помогли мне попасть в Кемерово, спросил о соседе. Оказалось, что он через 3 – 4 дня ушёл из центра, а через 2 – 3 месяца умер: после очередной дозы не выдержало сердце. А я, благодаря полученной от него информации, спасся. Вот как бывает.

Если вы спросите, что помогает мне оставаться трезвым, то однозначно скажу, что это не я, это сверхъестественное. Это молитвы. Находясь в зависимости, я был готов верить во что угодно, но мне верилось с трудом. Дома у меня была толстая Библия. Прочитав несколько страниц (о сотворении мира), я её закрыл и убрал, назвав фантастикой для бедных. А сейчас я разбираюсь потихоньку в Библии, раскаялся в том, что так относился к ней. Я хочу лучше узнать Того, Кто трудится над моим освобождением.

Соль вызывает очень сильную психологическую зависимость. Даже не физическую: ломок нет. Но нестерпимо хочется, чтобы повторилось состояние неземной эйфории. Мне было очень тяжело без соли. Желание употребить посещало — буду честен. Но у меня была и есть мощная поддержка. В наш центр приезжает много гостей, которые делятся своим опытом избавления от зависимостей. Они рассказывали о том, как получили свободу силою молитвы, и говорили мне: «Молись, проси. Бог освободит». У меня тяга как нахлынет, я давай молиться. Спустя год трезвости такие вспышки и острое желание употребить возникают всё реже. В предыдущие разы на реабилитации я мучительно хотел употреблять. Именно мучительно. Даже находясь в центре, я не мог заснуть, я мечтал и представлял себе, как уколюсь. Но здесь в ответ на молитвы Бог сверхъестественным способом удерживает меня. Укрепляет силу воли. Меня окружают люди, которые понимают меня и молятся обо мне.

Друг, если ты находишься в пучине отчаянья, то знай: и для тебя у Бога есть выход. Молись, проси, Он силен освободить. Не бойся перемен: ради будущей свободы можно покинуть насиженные места, сменить окружение и искать поддержку у тех, кто сам когда-то был зависимым и теперь готов протянуть руку помощи.

Евгений Маврин