Кто вернётся в потерянный рай

Как часто, говоря о том, что кто-то хорошо живёт, мы говорим: «Он живёт, как в раю!» А иногда можно услышать обратное: «Не жизнь, а ад». Своими корнями эти два слова обязаны Библии. Давайте попытаемся разобраться, что значат эти понятия, существуют ли рай и ад на самом деле?

Содержание:

Потерянный рай

Где находится ад?

Геенна огненная

Наказание за грех

А как же рай?

Потерянный рай

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Библия, книга Бытие 2:8). Чем занимались люди в Едеме? Они ухаживали за садом. Их занятия были не утомительными, но приятными и укрепляющими. Лев и ягнёнок мирно резвились рядом с ними и ложились у их ног. В раю святая чета жила, как живут дети под чутким попечением Отца, неустанно постигая уроки премудрости. Вкушая плоды дерева жизни, они были полны энергии, познание тайн окружающей их Вселенной являлось для них неограниченным источником знаний и радости.

В раю не было ни слёз, ни страданий, ни горя, ни смерти. Но что же произошло? Что нарушило эту гармонию? Выбор людей.

Хотя наши прародители и были сотворены невинными, у них была возможность согрешить — Бог сотворил их нравственно свободными людьми. У них была полная свобода оставаться послушными воле Божьей или нарушить её.

Посредине рая росло дерево познания добра и зла, которое должно было стать средством испытания веры, послушания и любви наших прародителей. Им разрешалось срывать плоды со всех других деревьев, но под страхом смерти запрещалось есть плоды с дерева познания добра и зла. Повиновение законам Творца, созданным Им для счастья человека, являлось условием вечной радости. Но, увы, люди выбрали грех, сорвав плоды с дерева познания. Останься они верны Божественному закону, их способность познавать, радоваться, любить постоянно возрастала бы. Они приобретали бы новые сокровища знаний и открывали бы новые источники счастья.

Дьявол, который был инициатором искушения Адама и Евы, скрывающийся в виде змея в листве дерева познания добра и зла, убеждал их, что Господь не приведёт в исполнение Свою угрозу. Господь не хотел, чтобы безгрешная чета познала зло, а вместе с ним и смерть. Он щедро наделил их всеми благами и в то же время скрыл от них зло. Вопреки Его повелению, они съели запретные плоды, и с этого времени они и их потомки должны были познавать зло во все дни своей жизни. Вместо необременительной работы нашей участью стали заботы и тяжёлый труд, разочарования, скорбь, страдания, и, наконец, смерть.

Где находится ад?

Но сатана на этом не остановился, он придумал новую ложь, в которой ключевую роль играло понятие «ад». Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите это слово? Я думаю, что вашему взору предстаёт некое жуткое место, где горит неугасимый огонь, а дьявол и его помощники поджаривают на нём грешников, которым суждено мучиться там вовеки и веки, якобы по воле Бога, Который определил им такую участь за их грехи.

Так ли это на самом деле? Представляете ли вы себе, чтобы любящий Творец, Который есть любовь, получал удовольствие от того, что мучает людей, наблюдая с высоты за их вечными страданиями? Я нет.

Давайте попробуем разобраться с понятием «ад» в библейском контексте.

Многим это может показаться странным, но слово «ад» в Священном Писании вовсе не означает место, где горит огонь.

В Ветхом Завете слово «ад», или по-еврейски «шеол», встречается 65 раз. Это слово означает «царство мёртвых». На русский язык оно переведено словами «ад», «могила», «преисподняя», «гроб» и никогда не связывалось с представлением об огне или наказании. Например, Иаков, скорбя о потерянном сыне, восклицает: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю (шеол)» (Библия, книга Бытие 37:35). Совершенно ясно, что речь идёт о могиле.

В Новом Завете слово «ад», по-гречески «хадес», встречается 11 раз и имеет то же значение, что и «шеол» — то есть могила.

Ад — это место, где тело подвержено тлению. Христос тоже был в «аде», то есть в могиле, но не подвергся тлению, потому что Бог воскресил Его. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Библия, книга Псалтирь 15:10).

Геенна огненная

Геенна — это понятие, абсолютно отличное от шеола и хадеса. «Геенна» — греческое название одной из долин вблизи Иерусалима, где царь Ахаз некогда совершал поклонение идолам. Впоследствии царь Иосия, который проводил религиозную реформу, сжёг всех идолов и всё, связанное с ними. C тех пор в этом месте стали сжигать мусор и трупы животных, и оно стало прообразом великого очищающего огня в последнее время.

Иисус, говоря о геенне, не даёт даже намёка на то, что это место, где мятётся и мучается душа отдельно от тела. Напротив, Он подчёркивает: «Бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Евангелие от Матфея 10:28). Как видим, речь идёт не только о душе, но и о теле. После смерти тело обычно погребается, а потому не может сразу оказаться в геенне.

Наказание за грех

Когда же нечестивые будут окончательно наказаны за свои грехи? Это произойдёт в день великого последнего суда Божия, когда все умершие грешники воскреснут, чтобы получить воздаяние по заслугам. «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:29); «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» (Библия, книга Откровение 21:8).

Нечестивые не подвергнутся второй смерти до тех пор, пока не оживут при втором воскресении, в конце тысячелетнего царства. В настоящее же время никто в аду не мучается.

А как же рай?

Однажды настанет день, когда Господь вернёт людям, которые верили Ему, потерянный рай, где уже никогда не будет смерти. Он воскресит тех, кто выбрал правильный путь, и снова поселит в раю. Искренне желаю вам и себе оказаться в их числе. Нашу вечную участь не решает слепой жребий или удача. В раю будут те, кто стал друзьями Бога, живя на этой земле. Находишься ли ты в их числе?

Подготовила Наталья Скороход

Об окончательной участи грешников Библия говорит:

Грешники после смерти не попадают непосредственно в ад, но покоятся в могиле до дня воскресения и суда Божия. В настоящее время никто не мучается в аду; нечестивые будут гореть в озере огненном не после смерти, а после воскресения и суда Божия. После первой смерти, с которой мы сталкиваемся сегодня, нечестивых ждёт «смерть вторая» в озере огненном. Это — будущее событие. Нечестивые, получив «каждый по делам своим», перестанут существовать. Огонь, уничтожив их, очистит землю от греха и всех его последствий. Мы не знаем, сколько времени этот огонь будет гореть. Известно только, что он уничтожит сатану как корень зла и всех нечестивых как ветви: «Ибо вот, придёт день, пылающий, как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Библия, книга пророка Малахии 4:1).

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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