Любовь — это действие или чувство?

С чем у вас ассоциируется слово «любовь»? С действием или с чувством?

Никогда не забуду того волнительного момента, когда мой будущий муж признался мне в любви. К выражению его чувств добавлялись цветы, подарки, а также нежная забота обо мне, помощь в решении проблем, сочувствие.

На страницах Священного Писания Господь много раз признаётся человеку в любви. Но в чём она выражается? Только ли в словах? Писатель Марк Финли в своей книге «Надежда на все времена» пишет: «Действительно ли Бог любит нас? Посмотрите на крест! Бог говорит: «Я люблю тебя! Я не хочу быть на небесах без тебя!»». Золотой стих Библии гласит: «Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, Кто верит в Него, не погиб, но обрёл жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16)*. Бог признался нам в любви и доказал её на деле.

А как мы можем ответить Богу на Его любовь? Соблюдать Его заповеди, которые созданы Богом для нашего же блага. «Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои» (Евангелие от Иоанна 14:15), — сказал Иисус.

Закон Божий записан в Библии, в 20 главе книги Исход.

I. Первая заповедь гласит: «Других богов, кроме Меня, быть у тебя не должно». Истинные отношения, основанные на любви, подразумевают отношения двоих — третьего быть не может.

II. «Не сотвори себе кумира», — сказано во второй заповеди. Представьте себе, что, придя на свидание с возлюбленной, молодой человек не обращает на неё никакого внимания и на протяжении встречи занят телефоном. Кумиром может стать всё, что разделяет нас с Богом. Эта особая заповедь, так как в ней Господь обещает: «Но тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении». То есть, соблюдая эту заповедь, будем благословлены не только мы, но и наши потомки.

III. «Не произноси без нужды имя Господа, Бога твоего, — не посчитает Он невинным Того, Кто это делает». Произносите ли вы имя любимого человека просто так, в суете, например, когда ударитесь или чем-то недовольны? Это казалось бы странным. Имя Господа величественно и прекрасно, к Нему нужно относиться с благоговением.

IV. Как здорово, когда у нас есть выходной день, который мы можем полностью провести с любимыми людьми, ни на что не отвлекаясь. Такой же день Господь отделил и для отношений с Ним. «Помни день субботний — да будет священным он для тебя!»

V. «Почитай отца своего и мать свою, чтобы жил ты долго на земле…». Ещё одна заповедь с обещанием. Отношения с родителями тоже должны быть основаны на любви. Подарившие нам жизнь и самих себя ждут от нас радостного ответного отклика.

VI. «Не убивай». Убить можно не только человека, но и отношения, разрушив их критикой, злобой, недовольством.

VII. «Не прелюбодействуй». Измена — страшное слово. Она рушит не только семьи, но, прежде всего, души, особенно хрупкие и незащищённые детские души. К сожалению, сегодня многие люди с большим пренебрежением относятся к этой заповеди. Семьи рушатся легко. Зачастую основанием становятся слова: «Я её (его) разлюбил(а), мы не находим общего языка, мы не сошлись характерами». Мужчина, у которого в семье было трое детей, ушёл к другой женщине, которая тоже бросила троих детей ради отношений с ним. Аргументировали они это так: «В Библии сказано: «Любите друг друга». Мы полюбили, а всё остальное неважно». Любовь ли это? Любовь — это не только чувство, но и принцип. Любовь — это ответственность.

VIII. «Не кради». Трудно забыть то отвратительное чувство, когда тебя обокрали. Но как часто, не задумываясь, мы крадём друг у друга время и доверие.

IX. «Не давай ложных показаний против ближнего твоего». Сплетни — это источник зла. Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включаются в эту заповедь. Всё это разрушает отношения любви.

X. «Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему». Эта заповедь поражает корень всех грехов, запрещая себялюбивые желания, являющиеся основой греховных поступков. Стоит даже опасаться таить в себе греховное желание иметь то, что принадлежит другим. Любовь не мыслит зла, не совершает никакого бесчестного поступка по отношению к ближним.

Великие принципы любви к Богу созидают тесную связь между Ним и Его творением. Библия ещё раз призывает нас: «Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своею и всеми силами своими» (книга Второзаконие 6:4, 5). «Ни перед кем и ни в чём не оставайтесь в долгу, кроме взаимной любви: кто любит ближнего, тот исполнил Закон. Ибо [заповеди]: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не пожелай [чужого] и любая другая — не более как одна заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любящий не сделает ближнему зла, любовь поэтому есть исполнение Закона» (Послание римлянам 13:8–10).

Подготовила Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в современном переводе под редакцией Кулаковых.

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.