Меню и сознание

Неужели меню — казалось бы, такая безобидная вещь — может оказывать влияние на сознание?

В медицинских и диетологических кругах общепризнанным считается факт, что диета действительно влияет на поведение человека. И иногда она является причиной довольно странного поведения людей.

Д-р Ю. Д. Риджестер, диетолог университета Лома Линда, утверждает, что «при недостатке тиамина (витамина В) человек становится раздражительным, подавленным, сварливым, необщительным, мнительным, забывчивым и апатичным. Он ощущает беспокойство, воображает, что его преследуют, не может отделаться от тревожных мыслей, смутных страхов и заблуждений». Далее он сообщает, что при отсутствии никотиновой кислоты (витамина РР) «человек может впасть в депрессию, проявлять эмоциональную неустойчивость, испытывать раздражение, страх, путаницу в мыслях, дезориентацию и бредовые состояния; у такого человека возможны галлюцинации и помрачение сознания».

Возможно, вы удивитесь, узнав, что от того, как питается человек, в некоторой степени зависит, станет ли он пьяницей или нет. Послушайте, что произошло в университете Лома Линда. Исследователи провели там несколько экспериментов с крысами, которых содержали на типичной подростковой диете. Впрочем, она весьма характерна и для многих взрослых. Завтрак — кофе с пончиками. В десять и в три — кофе и сдобные булочки. Обед — сосиски с горчицей и острой приправой, напиток, яблочный пирог и кофе. Ужин — макароны с фрикадельками, хлеб, бобы, овощной салат, шоколадный торт и кофе. Закуски у телевизора — сладости, печенье и кофе.

Добавив к этим продуктам немного обычных специй, их хорошенько перемешали, высушили и измельчили до получения однородной смеси. Это было сделано для того, чтобы крысы не могли выбирать одни продукты, пренебрегая другими.

Что касается питья, то здесь им предоставили выбор. Они могли пить либо воду, либо 10% алкоголь. К тому и другому питью они имели свободный доступ.

Другой группе крыс давали сбалансированный корм и также предоставили выбирать между двумя видами питья. Каковы были результаты? Крысы, которых держали на подростковой диете, предпочитали пить алкоголь, по меньшей мере, в 5 раз чаще, чем крысы, питавшиеся нормально.

В другом эксперименте крыс держали на подростковой диете, но без кофе и специй. Когда включили в рацион кофе, потребление алкоголя удвоилось. При добавке же и кофе, и специй они стали пить алкоголя почти в четыре раза больше, чем при той же диете, но без кофе и специй.

О чём это говорит? Очевидно, содержимое нашей тарелки имеет какое-то отношение к тому, что мы выбираем пить. И главными виновниками, по-видимому, являются кофе и специи, наряду с неправильной, перенасыщенной сахаром диетой с низким содержанием жизненно необходимых питательных веществ.

Ещё в 1943 году четверо чилийских исследователей сообщили о ряде чрезвычайно интересных экспериментов. Крыс держали на диете, обеднённой витаминами группы В, — преимущественно на белом хлебе. Эта диета вызвала у животных непреодолимое пристрастие к алкоголю. Исследователи пришли к выводу, что хлеб из цельного зерна (с сохранением полезной оболочки и зародыша) обладает специфическим свойством уничтожать потребность в алкоголе.

То, что мы едим, может не только вызвать влечение к крепким напиткам, но также ослабить нашу силу воли, благодаря которой мы противостоим этому пороку. Иногда достаточно ничтожного повода, чтобы сломить силу воли. Один авторитетный исследователь утверждает, что «раздражительность, наступающая после утренней чашки кофе, сводит на нет решимость покончить с наркотиками и курением». Тот же автор отмечает, что уже через несколько секунд после еды, выпивки или курения полученные организмом химические вещества поступают в кровь, а с ней — в мозг. Это очень важный момент. Как мы уже говорили, сознание, благодаря которому мы различаем добро и зло, приводится в действие мозгом. Поэтому качественный состав мозговой ткани так или иначе влияет на сознание.

Я не хочу утверждать, что ответом на все вопросы является полноценный рацион. Отнюдь нет! Однако мы не можем игнорировать достижения науки. Вот что пишет один из специалистов, занимающийся проблемами питания: «Воля — это желание и способность осуществлять решения интеллекта и сознания. Атрофия воли, которая в различное время отмечалась в некоторых регионах мира, всегда была обусловлена продолжительным недоеданием». Следовательно, эти два явления часто идут рука об руку!

Отношение к питанию нуждается в переосмыслении. Пища должна быть разнообразной и максимально цельной (нерафинированной). Это обеспечит организм тем, что ему необходимо для полноценного и здорового функционирования.

Подготовил Михаил Рукановa