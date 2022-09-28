Я знаю Лену как сторонницу ЗОЖ и вегетарианку. И вдруг мне попадается её статья «Мясо — то, что нужно». Неожиданно. Читаю и понимаю, что мне тоже очень нужно мясо!

Разговор сегодня пойдёт о мясе. А точнее, о мясе как альтернативе салу. Почему мясо лучше сала? Вы уже представили себе и то, и другое в виде двух аппетитных кусочков на столе? Отлично! А теперь следующий шаг: представьте мясо и сало в своём теле и сравните: чего больше? А что нужнее?

Да, конечно, предпочтительнее иметь в своём теле побольше мяса, а не сала. Ведь мышечная ткань — вместилище крови и помощник сердца: чем лучше трудятся мышцы, тем легче сердцу, а кровь — это наша жизнь. В крови растворены питательные вещества, из которых мы получаем энергию и материалы для созидания новых клеток. В крови движутся иммунные клетки и белки, защищающие нас от болезней. Кровью же разносятся по телу гормоны, упорядочивающие работу всех систем организма и дающие нам возможность испытывать различные чувства. Кровь избавляет наше тело от «отходов» жизнедеятельности. Она снабжает все «уголки» нашего тела кислородом. Сало — тоже нужная часть организма, но при условии, что его меньше, чем мышц. Жир создан совсем для других целей, чем кровь. И, наверное, мало кому из нас хочется называться полным или жирным — гораздо лучше быть полнокровным. Одним словом, чем больше мяса, тем лучше, а с салом наоборот.

Следующий шаг: сравниваем ноги и тело. У большинства из нас ноги — это половина всего тела (по крайней мере, так должно быть в норме). Представьте себе, если половина тела — не мышцы, а сало. Это значит, что у нас меньше крови, меньше иммунных клеток, меньше кислорода, зато больше концентрация «отходов», гормонов и питательных веществ (в том числе глюкозы и жиров).

Часто ли вам доводилось встречать гипертоников, диабетиков или депрессивных среди мускулистых сильных людей? Полнокровной жизнью живут люди, у которых большие мышцы, и поэтому «полно крови»! Человек с достаточной мышечной массой реже болеет, быстрее выздоравливает, ведь его иммунитет работает как надо, у него обычно хорошее настроение. Если для нетренированного тела снять и повесить шторы, помыть в квартире пол, затащить сумку с продуктами на пятый этаж — это целое событие, то для натренированного тела эти занятия не вызывают ни затруднений, ни уныния. Даже укус змеи для мускулистого человека не будет смертельным! То же можно сказать и о других ядах и болезнетворных микробах, попадающих в тело. Всё это благодаря большему объёму крови.

Итак, мы определились: нам всем нужно мясо на наших собственных костях. Мясо наших ног, ягодиц, а также рук, спины и живота должно перевешивать жир на всех этих местах, чтобы объём крови был достаточным. Как же это мясо нарастить? Мышцы растут от работы.

Ещё лет сто назад людям приходилось добывать свой хлеб физическим трудом. Колоть дрова, переносить тяжести, стирать, мыть, пахать и собирать урожай приходилось без помощи электричества и бензина. Место работы чаще всего находилось за километры от дома, и ходить туда нужно было пешком. Вот уж где вспотеешь! И это каждый день! В то время и унитазов-то не было — приходилось делать глубокие приседания минимум по разу в день (что способствовало сохранению суставов и кишечника в рабочем состоянии). Основой питания наших прадедов были злаки и овощи. И именно в таком образе жизни исполнялось повеление, данное Богом согрешившему Адаму: «…со скорбью будешь питаться от неё (от земли) во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Библия, книга Бытие 3:16–18). Наше тело рассчитано на долгую и утомительную физическую работу. Если мы не способны долго и усиленно работать мышцами, значит, состояние тела не соответствует норме.

В наше время, чтобы добыть себе пропитание, многим не приходится поднимать ничего тяжелее собственной головы. Жить стало трудно уже не от работы, а от слабости. Решение проблемы слабости мышц и недостаточного объёма крови — труд или упражнения.

Если вы решили качать мышцы трудом, то помните: шесть соток обеспечат вас лишь овощами и зеленью. А пшеницу с просом и гречкой добывают на больших площадях, которым вполне могут соответствовать многократные приседания с отжиманиями. Приседания — один из лучших способов увеличить объём и силу мышц ног, живота и спины. Если приседать с гантелями, то накачаются и руки.

Итак, друзья, не откладывая на понедельник нового года, примите решение уже сегодня начать наращивать мясо! В режиме своего дня выделите время для занятий физкультурой и выполняйте этот добрый план. Пусть упражнения будут не менее важными, чем другие дела. Приобретите подходящую для упражнений удобную одежду, в которой вы будете себе нравиться. Расскажите о своём решении друзьям и родственникам и попросите их поддержать вас. Прочитайте им эту статью: может, они захотят примкнуть к вашей партии здоровых. Скажите себе: «Мышцы — то, что мне необходимо! Сам Бог велел мне быть сильным и здоровым! Он поможет, и у меня все получится!»

Елена Голованова,

инструктор по физкультурно-оздоровительным технологиям

Читайте так же:

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.