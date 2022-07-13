Солнце против депрессии

Наверное нет человека, у которого не поднималось бы настроение, когда после пасмурных дней начинает светить солнце. Всё освещается его яркими лучами, и жизнь кажется намного лучше. Такое влияние на организм обусловлено не только сменой тёмных красок неба на яркие и жизнерадостные, но и особой физиологической реакцией, которая происходит в нашем организме в ответ на воздействие солнечного света.

Учёные давно открыли, что настроение и эмоции человека зависят от выработки определённых веществ, которые называют нейромедиаторами. Эти вещества участвуют в передаче нервных импульсов с одной клетки на другую. От их количества зависит работоспособность, концентрация внимания и многие другие функции мозга. Одним из таких важных веществ является серотонин.

Серотонин вырабатывается в шишковидной железе головного мозга, его часто называют «гормоном счастья». И действительно, в крови он действует как гормон, а в головном мозге осуществляет передачу нервных импульсов. Эмоциональная стабильность, самообладание, чувство удовлетворения — вот наиболее важные функции этого ценного вещества. Для выработки серотонина обязательно нужны свет и полноценная физическая активность. Недостаток солнечных лучей зимой является причиной столь распространённой сезонной депрессии.

Для хорошего синтеза «гормона счастья» кроме солнечного света необходимо достаточное количество триптофана. Это незаменимая аминокислота, которую мы можем получить только с пищей. Её ценными источниками служат бобовые, среди которых рекордсменом считается соя, а также орехи, гречка, овсянка, пшено. Лучше всего эта аминокислота поступает в мозг, когда в питании присутствуют углеводы. Поэтому каши, сладкие фрукты (бананы, груши, финики, виноград и др.) и умеренное количество мёда должны быть частью нашего меню.

Интересно, что из серотонина организм синтезирует ещё один важный гормон — мелатонин, который вырабатывается в тёмное время суток во сне. Мелатонин — это гормон, необходимый для стабильного сна. Оказывается, что у людей, страдающих депрессией, ритм выделения мелатонина сильно нарушен. Часто первым признаком депрессии является именно проблема с засыпанием и пробуждением. Но мы можем предотвратить развитие депрессии или просто снижение настроения, если каждый день будем уделять часть времени для прогулок на свежем воздухе, получая солнечный свет. В результате у нас будет постоянно вырабатываться «гормон счастья», который станет залогом хорошего настроения. Ночью из «гормона счастья» будет образовываться мелатонин, который подарит нам полноценный сон. И утром мы будем просыпаться прекрасно отдохнувшими и с хорошим настроением

Итак,

проводите достаточно времени на солнце,

не пренебрегайте физическими нагрузками,

ешьте продукты, богатые триптофаном,

вовремя ложитесь спать (не позднее 22.00) и старайтесь спать в полной темноте.

Статья подготовлена по книге Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия» (Издательство «Источник жизни»).

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