Осторожно с солнцем

Солнце нам необходимо, но всё хорошо в меру. Как уберечься от солнечного удара?

Солнечный удар возникает вследствие перегревания организма под воздействием прямых солнечных лучей. Его развитию способствуют синтетическая одежда, плохо пропускающая тепло, недостаточное употребление воды, алкоголь, тяжёлый физический труд, избыточный вес и высокая влажность воздуха.

При солнечном или тепловом ударе вначале возникают общая слабость, потемнение в глазах, шум в ушах, сильное сердцебиение, ощущение нестерпимой жажды, сильная головная боль, тошнота и рвота. Если человеку не оказать помощь, то его состояние ухудшается: потоотделение прекращается, кожа бледнеет, становится сухой, горячей на ощупь, температура тела повышается до 40 – 41°С, возникают судороги и периодическая потеря сознания. Вслед за этим может наступить остановка дыхания и сердца.

В жаркую погоду носите лёгкую одежду из натуральных тканей. Не оставляйте автомобиль долго на солнце и не сидите в раскалённой машине больше 10 минут. Избегайте тяжёлой физической нагрузки в жаркое время года. Выполняя работу, время от времени делайте перерыв на отдых, пейте больше воды. Следите за детьми и не разрешайте им играть в знойную погоду на солнце.

Первая помощь

При появлении первых признаков перегревания организма пострадавшего нужно немедленно перенести в прохладное, защищённое от света место, расстегнуть затрудняющую дыхание одежду и уложить, немного приподняв голову. Затем важно охлаждать голову, делая холодные примочки мокрой тканью. К области шеи, спины, подмышек и паха можно приложить мешочки со льдом или влажное полотенце. По возможности оберните пострадавшего в мокрую холодную простыню или по частям обтирайте его влажным холодным полотенцем. Дайте выпить литр воды комнатной температуры с добавлением 0,5 чайной ложки соли, а также 2 столовых ложек сахара. При тепловом ударе ни в коем случае нельзя пить алкогольные напитки или напитки с содержанием кофеина (чай, кофе), так как они нарушают терморегуляцию. Нельзя также помещать пострадавшего в очень холодное место и поить холодной водой. Необходимо вызвать скорую помощь.

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.