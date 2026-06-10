Мы у Бога о многом просим,
А просить об одном лишь надо —
О любви, что всё переносит,
Что чужому счастью рада.
Если любишь, легко прощаешь.
Если любишь, не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.
Если любишь, совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
И напрасно просить о многом:
Мне, по сути, одно лишь нужно —
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.
Вера Кушнир
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