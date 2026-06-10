Мы у Бога о многом просим,

А просить об одном лишь надо —

О любви, что всё переносит,

Что чужому счастью рада.

Если любишь, легко прощаешь.

Если любишь, не мыслишь злого,

На обиды не отвечаешь

Злобным взглядом и едким словом.

Если любишь, совсем не важно,

Что не все тебя почитают.

Та любовь, что зажглась однажды,

Негасимым светом сияет.

И напрасно просить о многом:

Мне, по сути, одно лишь нужно —

Я любви прошу у Бога,

О других не заботясь нуждах.

Вера Кушнир

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