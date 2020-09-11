Нарушил одно — нарушил всё

Мама десятилетнего Матвейки знакомилась с учебниками по «Основам светской этики» и «Основам православной культуры». Нужно было определиться с курсом по выбору. Первый учебник отвергли почти сразу, второй изучали долго и подробно.

Содержание:

Как любить Бога?

Вопросы есть?

Борьба вокруг закона

Записанные самим Богом

«Зеркало» и Спаситель

Закон и вера — два кита

Как любить Бога?

Особенный интерес у Матвейкиной мамы вызвал раздел, где речь идёт о Законе Божьем — Десяти заповедях. Хорошо всё написано, понятно. Детям объясняют, что первые четыре заповеди говорят о любви к Богу, а другие шесть — о любви к людям. И далее перечислены эти шесть заповедей. О первых же четырёх, говорящих о любви к Богу, умолчали. Почему? С человеческими отношениями более-менее понятно: родителей слушайся, не убивай, люби верно, не кради, не говори неправды, не завидуй. А как бы выглядели кратко сформулированные заповеди о любви к Богу? Вероятно, так:

Я единственный Бог. Пусть других богов у тебя не будет. Не поклоняйся изображениям земных, подземных и даже небесных существ. Не произноси имени Бога напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней трудись, а в субботу не делай никакого дела.

Вопросы есть?

Что-то мне подсказывает, что у думающего ребёнка эти заповеди вызовут не один вопрос. Хотелось бы, чтобы у нас, взрослых, эти вопросы тоже возникли…

Что вы понимаете, когда читаете вторую заповедь? Если читать непредвзято, оставив в стороне то, чему многие из нас были научены с детства, то, вероятно, мы прочтём, что поклоняться можно только Богу, при этом запрещается использовать какие-либо изображения.

Или прочитаем четвёртую заповедь. Вы когда-нибудь слышали, что особенным днём богопоклонения и отдыха от создания мира является суббота? Ни слова о святости воскресного дня в Библии не сказано. На чём же строится наша вера, если Слово Божье говорит одно, а люди учат другому?



Борьба вокруг закона

Последняя битва между Христом и сатаной будет происходить вокруг Закона Божьего. Сегодня сатана заявляет, что закон, провозглашённый Самим Богом, несовершенен, что некоторые Его предписания уже отменены. Это последний великий обман, который он пытается навязать миру. Ему не нужно нападать на весь закон: если удастся склонить людей нарушить одну-единственную заповедь, он достигнет своей цели, ибо «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Библия, Послание Иакова 2:10).

Достаточно ли соблюдать восемь или девять заповедей? Нарушая всего одну, люди оказываются во власти сатаны. Подменяя Закон Божий человеческим законом, сатана попытается овладеть миром, и это предсказано в пророчествах. О великой отступнической власти, которая является ставленником сатаны, говорится: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его» (Библия, книга пророка Даниила 7:25).

Борьба против Закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времён. Каждого человека ждёт испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом: повиноваться Закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между Законом Божьим и законами людей. Чёткая граница разделит всех на две группы. Каждый человек проявит свою сущность и окажется либо на стороне тех, кто верен Закону, либо на стороне восставших против него.

Записанные самим Богом

Когда Бог через Моисея передал Десять заповедей, израильтяне были взволнованы тем, что услышали. «Если такова воля Божия, мы исполним её», — решили они. Но, зная, как забывчивы люди, и не желая доверять эти слова хрупкой человеческой памяти, Бог написал их Своим перстом на двух каменных скрижалях.

«Зеркало» и Спаситель

Библия утверждает, что «законом познаётся грех» (Библия, Послание римлянам 3:20). Закон Божий подобен зеркалу. Глядя в него, мы видим своё положение.

Вот живёт человек и думает, что всё правильно делает. Но однажды он знакомится с Законом — Десятью заповедями. И оказывается, что многое в жизни не соответствует Божьим правилам. Как быть? Ведь «зеркало» не сделает нас чище. Закон Божий помогает нам почувствовать нужду в Спасителе. Когда мы принимаем Христа своим Спасителем, Он обещает нам прощение и силу соблюдать Его заповеди: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их» (Библия, Послание евреям 8:10).

Закон и вера — два кита

Последнее предостережение миру, записанное в книге Откровение, заканчивается словами: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12). В этом тексте гармонично сочетаются заповеди и вера. Заповеди не отменяют веру, равно как и вера не перечёркивает заповеди. Проявим ли мы веру и терпение, чтобы соблюдать Десять заповедей так, как того желает Бог, а не люди? Будем ли мы больше послушны авторитету Царя Небесного и Законодателя, чем домыслам смертных людей?

Подготовила Оксана Соловьёва

Мы так привыкли всем не доверять,

Что Бог, увековечивая главное,

Перстом решил на камне записать

Немеркнущие Свои Десять заповедей.

Мы их читаем ныне, как тогда,

Но почему не Богу доверяемся,

А тем, кто под влиянием врага,

Закон священный исказить старается?

Прочти закон с молитвой к Небесам,

Проси Творца открыть, где правда Божия.

Ты без посредников её увидишь сам:

Не станет непонятного и сложного.

Постигнешь правду — ревностно храни,

Живи отныне с нею в соответствии.

И веру ты горячую яви

Не на словах, но, прежде всего, в действии.

N. N.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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