Николай: «Если я умру, у супруги не будет денег, чтобы купить гроб»

Николай работал на тяжёлой работе. От недосыпания и усталости он становился рассеянным и забывчивым. Понимая, что организм так долго не выдержит, он уволился с работы и встал на учёт в центре занятости. Отоспавшись неделю, он стал беспокоиться о будущем: Что будет дальше? Как жить? Как поддерживать свою семью? Однажды, проснувшись среди ночи, он почувствовал, что задыхается, под лопаткой с левой стороны была сильная боль. Супруга вызвала «скорую». Дежурный врач, приехав, сделала укол. После обследования Николаю поставили диагноз: стенокардия, кардиосклероз. Ему было всего 26 лет. Дочке шёл четвёртый год. Николай вспоминает:

Единственная причина, из-за которой я не хотел умирать: если умру, то у моей супруги не будет денег, чтобы купить для меня гроб. Нужно было сначала заработать деньги, а потом думать о смерти.

Через некоторое время мне предложили работу — мешать бетон, — и хотя сердце ещё немного беспокоило, я согласился. Иногда мне удавалось заработать немного денег, иногда за работу люди давали хлеб и брынзу или молоко, иногда просто говорили «спасибо», но мы не разочаровывались.

Однажды вечером, сидя у меня на руках, дочка Машенька стала задавать мне недетские вопросы:

— Папа, ты сегодня что-нибудь принёс?

— Нет, сегодня нет. А ты меня любишь?

— Да, я всё равно тебя люблю, — сказала Машенька, крепко обхватив мою шею.

— Папа, а мы верующие?

— Да, — ответил я.

— А почему тогда нам так тяжело?

— Не знаю, мне Бог не отвечает, может быть, из-за того, что я грешный… А ты сама помолись, у тебя сердце чистое, может, тебе Бог ответит.

Так мы поговорили с ней. А на утро, когда я рано стал молиться, она, поднявшись с постели, в ночной рубашечке подбежала к столу, возле которого я стоял на коленях, сложила руки и так возле меня стояла на коленях, пока я не закончил молиться. Когда я ушёл на работу, она пошла досыпать. Так продолжалось несколько дней.

Однажды ночью мне приснился сон. Во сне я видел, как будто я иду по нашему селу, и ко мне подходит человек, говорит со мной. Мне становится невыносимо тяжело, этот разговор меня тяготит и давит. В это время с левой стороны к нам подходит высокий человек. Лица его не было видно, но были видны большие красивые глаза. Этот высокий человек взял разговор на себя, мне сразу стало легче, и я пошёл дальше. Так повторилось два раза. Пройдя ещё некоторое расстояние, я увидел, что с горы по дороге на меня несётся грузовая машина. В следующий момент мне показалось, что я проснулся, передо мной был ещё один человек, и я жаловался ему: «Мне Бог показал сон, — говорил я. — И в этом сне Он показал, что в моей жизни встречаются трудности. Почему же тогда Он меня одного оставил с ними?» Когда я закончил свою фразу, передо мной появился высокий человек. Он посмотрел на меня своими большими красивыми глазами и сказал: «Разве ты не видел, что все твои трудности Я брал на Себя?» В следующий момент я уже точно проснулся, было такое бодрое состояние, как будто и не спал вовсе. На часах было около четырёх часов утра. В сердце было какое-то благоговение, немного страха и огромная радость. Сложив руки, я сказал: «Благодарю Тебя Господи за то, что Ты не оставил меня…»

С того момента продолжала расти моя уверенность в помощи Бога, а вместе с тем пошли на лад наши дела. Прошло некоторое время, у нас появилось маленькое домашнее дело. На лето у нас было около ста молодых кур, десять индюков, две козы. Огород и сад стали давать хороший урожай. Начиная с зимы, я работал на производстве, получал хорошую зарплату. И вместе с этим мы продолжали служение в церкви. Болезнь как-то ушла, осталась только запись в медицинской карточке. А самое главное: Иисус всегда с нами. Это я знаю на 100%.

Николай Натёс

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.