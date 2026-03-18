Нужны ли перекусы?

Что лучше: двух-трёхразовое питание или потребление пищи каждые два часа, но понемногу?

МНЕНИЕ: Человеку сложно получать все необходимые питательные вещества во время основных приёмов пищи. Нужен перекус.

Эта точка зрения коренится в выводах исследователей, проведённых на детях. Это происходит только тогда, когда дети не получают питательную, хорошо сбалансированную пищу или когда они не достаточно голодны во время еды, чтобы съесть достаточно необходимых калорий. Многие дети уже забыли, что такое чувство голода. От рождения их кормят почти постоянно. Эту привычку человек сохраняет на протяжении долгих лет. Люди напоминают пасущихся животных, которые непрерывно жуют.

МНЕНИЕ: Перекусывания между приёмами пищи не дают разгуляться аппетиту. Вы едите понемногу каждый час. Это способ не быть голодным и не переесть.

На самом деле полученные с напитками и закусками калории в сумме могут превысить суточную потребность человека в калориях. За 4 перекуса легко набрать дополнительные 1500 ккал. Недаром говорят: «Полюбишь перекусы — одежда станет узкой». Многим людям удалось привести вес в норму просто за счёт отказа от привычки перекусывать.

Желудок человека не рассчитан на постоянную работу. Ему нужно давать отдых. Знаете, почему желудок не переваривает сам себя? На его внутренних стенках (в нормальных условиях) есть слизистый барьер, который, словно плёнка, обволакивает стенки желудка, защищая их от кислого желудочного сока. Если этот барьер «взломан», сок начинает атаковать стенки самого желудка, вызывая гастрит (раздражение слизистой оболочки) и язву желудка (эрозия и поражение слизистой). Когда желудок работает без отдыха, в нём постоянно вырабатывается желудочный сок (с высокой кислотностью), и защитный барьер страдает и не успевает восстанавливаться. Вот поэтому важно принимать пищу в определённое время и не перекусывать. Слизистый барьер также повреждается из-за стресса, инфекционных заболеваний и раздражающих веществ (кофе, алкоголь, газировка, острые приправы, маринованные продукты, жареная и жирная пища).

МНЕНИЕ: Я не могу не перекусывать.

Можете. Причина того, что вас неудержимо тянет перекусить, заключается в том, что вы питаетесь рафинированными, бедными клетчаткой и насыщенными сахаром продуктами, без достаточного количества сложных углеводов и клетчатки. Завтрак, состоящий, к примеру, из чашки кофе и бутерброда, переваривается быстро. Сахар поступает в кровь, и у человека возникает временный прилив энергии. Далее содержание сахара в крови падает, появляется ощущение слабости, утомления, работоспособность снижается. Человеку кажется, что он выдохся, требуется «заправка» с помощью очередного сладкого напитка или закуски. И всё заново.

Если же на завтрак вы съедите тарелку каши, пару кусков хлеба из муки грубого помола, 1 – 2 яблока (или другие фрукты), это обеспечит стабильный уровень энергии на всё утро. Обед тоже должен состоять из продуктов, содержащих большое количество сложных углеводов и клетчатки, что даст стабильный эффект на послеобеденный период.

ВОПРОС: Неужели мы вообще не нуждаемся в перекусах?

Привычка перекусывать в течение дня — всего лишь привычка. Если ваши завтрак, обед (и при необходимости ужин) станут регулярными и будут состоять из правильно подобранных продуктов, то вряд ли возникнет потребность перекусить между делом. Более того, у людей становится меньше проблем с пищеварением, если их еда состоит из богатых клетчаткой растительных продуктов, а после приёма пищи желудку дают отдохнуть определённое время. В идеале интервал между приёмами пищи должен составлять 5 – 6 часов.

ВОПРОС: Как противостать искушению перекусить?

Выпейте большой стакан воды. В ней нет калорий. Она просто проходит по желудочно-кишечному тракту, хорошенько промывая всё вокруг. Если этого покажется мало, съешьте немного свежих фруктов или овощей.

Лучше всего побороть желание съесть что-нибудь между приёмами пищи вам поможет мысль о том, что отказ от перекуса избавит вас от лишних калорий и поможет поддерживать вес в норме.

Ганс Дейль, Эйлин Ладингтон,

«Ключи к здоровью»

