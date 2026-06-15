О комарах и верблюдах

Иисус был мастером образных выражений. Обращаясь к духовным лидерам Своего времени, Он упрекнул их в том, что они оцеживают комара, поглощая при этом верблюда. Что значат эти слова?

Это был последний день, когда Христос учил в храме. Внимание всего Иерусалима было приковано к Нему. Интерес в народе к Христу и к тому, что Он совершал, постоянно возрастал, и это не радовало духовных лидеров. Люди всегда уважали священников и раввинов за их ум и кажущееся благочестие. Во всех религиозных вопросах народ полностью подчинялся их авторитету. И вот теперь все увидели, что эти правители стремятся унизить Иисуса — их доброго Учителя. Люди стали рабами традиций и слепо верили священникам. Эти цепи рабства Христос должен был сокрушить.

«На Моисеевом седалище, — сказал Он, — сели книжники и фарисеи; итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Фарисеи ввели множество предписаний, основанных на предании и всячески ограничивавших личную свободу.

Продемонстрировать своё благочестие — вот какова была их главная и неизменная цель: «любят предвозлежания на пиршествах, и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос».

Если бы Христос был сегодня на земле и Его окружали те, кого называют «Ваше Преподобие», «Ваше Высокопреосвященство», то разве Он не повторил бы слова, адресованные некогда фарисеям? Как много тех, кто, обозначая себя этими словами, искажают образ Бога и порочат имя Его! Спаситель продолжал: «Больший из вас да будет вам слуга: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Снова и снова Христос учил тому, что подлинное величие измеряется нравственными достоинствами. Небо оценивает каждого в зависимости от того, живёт ли человек для блага своих ближних и совершает ли дела любви и милосердия. Христос — Царь славы — был слугой падшему человеку.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете, — сказал Христос. — Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение».

Христос беспощадно осуждал все злоупотребления, но при этом старался укрепить в человеке чувство долга. Он обличал фарисеев за себялюбие, которое вело к вымогательству и злоупотреблениям имуществом вдов. В то же самое время Он похвалил вдову, которая положила свой дар в сокровищницу Божью. Даже если кто-то неправедно использует этот дар, дающий не лишается Божьего благословения.

Спаситель продолжал обличать книжников и фарисеев: «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянётся храмом, то ничего, а если кто поклянётся золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?» Священники истолковывали Божьи предписания в соответствии со своими ложными, ограниченными взглядами. Они осмеливались сравнивать различные грехи, считая одни лёгкими, а другие, казалось бы, влекущие за собой менее тяжкие последствия, — непростительными. За деньги они освобождали людей от обетов, а за крупные суммы готовы были не заметить и тягчайших преступлений. И в то же самое время эти священники и правители строго осуждали незначительные прегрешения.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять». Десятина была заповедана Богом и соблюдалась с древнейших времён. Иудейские правители признавали обязанность приносить десятину, и это было правильно; но они лишали людей возможности поступать в этом вопросе согласно своим убеждениям. Произвольные установления учреждались по всякому поводу. Эти предписания стали настолько сложными и запутанными, что выполнить их было невозможно. Человек попросту не знал, выполняет он все обязанности или нет. Закон, данный Богом, был справедлив и разумен. Но священники и раввины превратили его в изнурительное бремя.

Все повеления Божьи важны. Христос признавал десятину обязательной. Но Он подчёркивал, что уплата десятины не может оправдывать пренебрежительного отношения к другим обязанностям. Фарисеи были очень скрупулёзны, отдавая десятину от плодов таких растений, как мята, анис и тмин. Они занимали умы людей своими мелочными ограничениями и отвлекали их внимание от глубоких истин, пренебрегая важнейшим в Законе: справедливостью, милосердием и истиной.

Подобным образом раввины извратили остальные законы. Моисею было сказано, что нельзя употреблять нечистую пищу: нельзя есть мясо свиней и некоторых других животных, которое может отравлять кровь и сокращать жизнь. Но фарисеи не пользовались этими предписаниями в том виде, в каком их дал Бог. Необоснованно вдаваясь в крайности, они, помимо всего прочего, велели народу процеживать питьевую воду, потому что туда могли попасть насекомые, которых причисляют к нечистым тварям. Иисус, сравнивая эти пустые указания с тяжестью настоящих грехов, сказал фарисеям: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!»

«Оцеживать» в переводе с церковно-славянского языка — очищать жидкость, пропуская её через мелкое сито, ткань и т. п. Фарисеи боялись оскверниться чем-то вроде комара. Но, следя за тем, чтобы в воду не попал комар, они, по слепоте своей, не замечают «верблюда». Таким образом, выражение указывает на людей, которые заняты мелочами и из-за этого упускают из виду главное.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты». Подобно тому, как побелённые и чудесно украшенные гробницы скрывают разлагающиеся останки, так и внешняя святость священников и правителей скрывала их беззакония.

Иисус продолжал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии] крови пророков»». Чтобы выказать почтение к умершим пророкам, иудеи с огромным усердием украшали их могилы, не извлекая никакой пользы из их учения и не внимая их обличениям.

В дни Христа к местам захоронения относились с суеверным почтением, и большие суммы денег тратились на украшение гробниц. Но в очах Божьих это было идолопоклонством. Проявляя чрезмерное уважение к мёртвым, люди забывали о любви к живым. Такое же идолопоклонство продолжается в значительной степени и сегодня. Многие пренебрегают нуждами вдов и сирот, больных и бедных, тратя большие деньги на возведение памятников мёртвым. Время, деньги и силы щедро расходуются на это, тогда как долг по отношению к живым, на который чётко указал Христос, не выполняется.

Фарисеи строили гробницы пророкам, почитали их, а друг другу говорили: «Если бы мы жили во дни наших отцов, то не участвовали бы вместе с ними в пролитии крови рабов Божьих». В то же самое время они замышляли убить Иисуса, Сына Божьего.

Негодование Христа было обращено против лицемерия — тяжкого греха, погубившего многие души и влекущего за собой обман народа.

Божественное сострадание выразилось на лице Сына Божьего, когда Он бросил последний взгляд на храм и на Своих слушателей. Голосом, сдавленным от горьких слёз и глубоких сердечных страданий, Он воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» Эти слова были вызваны скорбью в связи с предстоящей разлукой. В плаче Христа изливалось сердце Самого Бога. Это было таинственное прощание.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

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