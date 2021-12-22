Господи! Очисти сердце мне

От обид, от зла, от суеты,

Чтоб забыла всё я, как во сне…

Подари частичку доброты.

Надели любовию меня,

Мудрости житейской дай в делах,

Чтоб могла я прославлять Тебя

Песнею хвалебной на устах.

Состраданья, Боже, я прошу,

Чтобы ближних, как себя, любить,

Милосердной быть, как Ты, Иисус,

Каждою минутой дорожить.

Научи не гневаться меня,

Гнев Твоею силой побеждать,

Чтоб, покуда вертится Земля,

Верить я могла, любить, прощать.

Распахни, о Бог, мои глаза,

Чтоб душой увидела Твой лик,

Чтобы приоткрылись небеса,

И чудесный город в них возник.

Сказкою волшебной наяву

Мир пришёл от Господа Христа…

Дай мне сил поверить в ту мечту

И с Тобой быть вместе до конца.

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.