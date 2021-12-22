Господи! Очисти сердце мне
От обид, от зла, от суеты,
Чтоб забыла всё я, как во сне…
Подари частичку доброты.
Надели любовию меня,
Мудрости житейской дай в делах,
Чтоб могла я прославлять Тебя
Песнею хвалебной на устах.
Состраданья, Боже, я прошу,
Чтобы ближних, как себя, любить,
Милосердной быть, как Ты, Иисус,
Каждою минутой дорожить.
Научи не гневаться меня,
Гнев Твоею силой побеждать,
Чтоб, покуда вертится Земля,
Верить я могла, любить, прощать.
Распахни, о Бог, мои глаза,
Чтоб душой увидела Твой лик,
Чтобы приоткрылись небеса,
И чудесный город в них возник.
Сказкою волшебной наяву
Мир пришёл от Господа Христа…
Дай мне сил поверить в ту мечту
И с Тобой быть вместе до конца.
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.
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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.