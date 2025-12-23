Переключись на других

Знаете ли вы, что, помогая другим, мы помогаем себе?

Однажды мне пришлось стать свидетелем необычного случая. В одной больнице группа докторов проводила показательный осмотр пациентов. В комнату для осмотра вошёл мужчина приятной внешности, с правильным телосложением. По его внешнему виду нельзя было сказать, что он чем-то серьёзно болен. Лишь краснота лица и небольшое утолщение кончиков пальцев наталкивали на мысль о болезни.

Как выяснилось позже, этот человек родился с трёхкамерным сердцем. Это несовместимая с жизнью патология сердца, с которой люди обычно долго не живут. Как известно, у каждого человека сердце состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков. Но его сердце состояло из двух предсердий и одного желудочка.

После осмотра выяснилось, что у этого мужчины нет признаков сердечной недостаточности, и он не нуждается в приёме медикаментов. Краснота лица говорила о том, что в его крови находится больше обычной нормы эритроцитов — красных кровяных клеток, переносящих кислород. А утолщение кончиков пальцев свидетельствовало о том, что его периферические ткани испытывают кислородное голодание с самого рождения. Но в остальном всё было хорошо: никаких отёков, одышки или перебоев в работе сердца.

Когда необычный пациент покинул кабинет врача, профессор рассказал, что этот мужчина женат. В их семье есть даже ребёнок, которого они взяли на воспитание из детского дома. Причём эта супружеская пара приютила не здорового ребёнка, а страдающего детским церебральным параличом. Тот, кто сам был нездоров, заботился о ещё более немощном человеке, и Бог благословлял его и давал силы.

Здесь вспоминается другая история, рассказанная евреем, выжившим во время войны. «Знаете, почему я сегодня жив? Я был ещё подростком, когда нацисты в Германии безжалостно убивали евреев. Нацисты везли нас поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был смертельный холод. Нас оставили на много дней в вагонах без еды, без кроватей, а значит, без возможности как-то согреться… Кровь стыла в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, которого очень любили в моём городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его руками, чтобы согреть. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растёр ему руки, ноги, лицо, шею. Я умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замёрзшим. Пальцы окоченели, но я не переставал массировать тело мужчины, чтобы согреть его. Так прошло много часов. Наконец наступило утро, засверкало солнце. Я осмотрелся. К своему ужасу, всё, что я мог видеть, — это замёрзшие трупы. Всё, что мог слышать, — тишина смерти. Морозная ночь убила всех. Они умерли от холода. Выжили только два человека: старик и я. Старик выжил, потому что я не давал ему замёрзнуть, а я выжил, потому что согревал его. Позволишь мне поделиться секретом выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердце других, тогда и сам согреешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и воодушевляешь других, тогда и ты получаешь поддержку, укрепление и воодушевление».

В Библии рассказывается о бедной вдове, которая была близка к тому, чтобы умереть от голода вместе с сыном. У неё оставалась горсточка муки и немного масла. Но по просьбе пророка Илии она сготовила ему лепёшку, проявив веру. С тех пор мука в кадке не убывала, и масло не истощалось.

Порой человек настолько зациклен на собственном несчастье, что не замечает ничего вокруг. Ему нет дела до проблем других людей. Он может стать настоящим эгоистом, который только и ждёт внимания и сочувствия к собственной персоне. Некоторые настолько входят в роль, что так и остаются в этом жалком ноющем состоянии, постоянно говоря о своих проблемах и вздыхая.

В Библии содержится секрет исцеления: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт…» (книга пророка Исаии 58:6–8).

Если бы те, кто страдает от плохого здоровья, забыли о себе во имя других; если бы они выполняли повеления Господа служить тем, кто в большей нужде, чем они сами, то осознали бы истинность данного Богом обещания: «Исцеление твоё скоро возрастёт».

Сместите фокус с собственных проблем и страданий на других. Не тратьте время на жалость к себе. Приглашайте гостей, делитесь, вкладывайте в других время, средства, душу. И вы увидите, что произойдёт…

Статья подготовлена с использованием материалов

книги Алексея Хацинского «Секреты здоровья и долголетия»

