К 2033 году планируется завершить переводы Библии на 95% мировых языков

Группа переводчиков YouVersion Bible планирует завершить переводы на 95% мировых языков к 2033 году. На сегодня Библия переведена лишь на 2500 из 6 тысяч языков мира, из них 1700 языков в настоящее время в работе.

Стремясь перевести Библию к 2033 году на 95% мировых языков, чтобы почти каждый житель планеты имел доступ к Благой Вести, команда разработчиков приложения YouVersion Bible заключила соглашение о партнёрстве с другой известной группой переводчиков Библии.

Основатель YouVersion Bible Бобби Грюневальд говорит: «К сожалению, по многим историческим причинам в мире доминирует Библия на английском языке, и многие из нас привыкли воспринимать эту ситуацию как привычную. А ведь это ненормально, что в мире есть множество людей, говорящих на нескольких тысячах языков и реально вообще не имеющих доступа к Священному Писанию на родном языке, языке души и сердца. Некоторые из них могут говорить на ином распространённом языке, в том числе английском. Однако это всё же чужой для них язык, он мало что говорит их сердцу, ибо это не тот язык, на котором они привыкли понимать и воспринимать мир с детства». Грюневальд выражает надежду, что благодаря новым технологиям и напряжённому труду удастся обеспечить доступ к Библиям читателям на большинстве языков мира в ближайшее десятилетие.

«Мы полагаем, что уже при своей жизни… мы достигнем вершины в своём труде и отпразднуем день перевода Слова Божьего на 100% мировых языков… Библия к 2033 году будет переведена на 95% языков, а раньше подобная цель казалась нам невероятной и недостижимой, — подчёркивает Грюневальд. — Ещё совсем недавно большинство из нас полагали, что на такую работу понадобится не меньше ста или двухсот лет в том темпе, который у нас сложился за многие годы. Однако в последнее время в этой области случился технологический прорыв, и он обеспечил мощное ускорение работ».

Источник: Седмица.ру

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