Последние становятся первыми

Когда у последних грешников есть преимущества перед «хорошими людьми».

После того как Иисус второй раз изгнал торгующих из храма, члены синедриона были в гневе и снова решали, что делать с этим Проповедником.

Вопросом на вопрос

Вернувшись в храм, где учил Иисус, священники вновь задали Ему вопрос: «Какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?» (Евангелие от Луки 20:2). Они ожидали, что Иисус заявит, что Его власть от Бога, и готовились опровергнуть это. Ответ Христа, казалось, никоим образом не относился к их вопросу. Он сказал, что ответит им, если они, в свою очередь, ответят на Его вопрос: «Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков?» (Евангелие от Матфея 21:25).

Священники поняли, что оказались в двусмысленном положении. Если сказать, что крещение Иоанна было с небес, то их непоследовательность будет очевидной. Христос скажет: «Почему же вы не поверили ему?» Иоанн свидетельствовал о Христе: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29). А если священники верят свидетельству Иоанна, то как же тогда можно отрицать, что Христос — обетованный Мессия? Если бы они всенародно объявили о том, что служение Иоанна было от людей, как они на самом деле и считали, то навлекли бы на себя бурю негодования, потому что народ чтил Иоанна как пророка.

С напряжённым вниманием множество народа ожидало их решения. Лицемерно притворившись несведущими в этом вопросе, священники сказали: «Не знаем». «И Я вам не скажу, — ответил Христос, — какою властью это делаю» (Евангелие от Матфея 21:27).

Книжники, священники и старейшины были вынуждены замолчать. Они стояли, нахмурившись, не смея больше задавать Иисусу вопросы. Из-за своего малодушия и нерешительности они в значительной мере потеряли уважение народа, который удивлялся тому, что эти надменные, считавшие себя праведниками люди потерпели поражение.

Разница

Разница в поведении Иисуса и первосвященника во время беседы была очевидной. Гордый служитель храма был одет в богатые, драгоценные одежды, на голове сверкала тиара. Он держался с чувством собственного достоинства. Волосы его и длинная пышная борода посеребрены годами, и весь облик должен вызывать благоговение у присутствующих. Но этой внушительной фигуре противостояло само Величие небес, без всяких украшений и всего показного. Одежда Иисуса была изношена от длительных путешествий. Его бледное лицо выражало терпение и печаль, но оно светилось достоинством и благожелательностью, которые разительно отличались от гордого, самонадеянного и злого лица первосвященника.

Многие свидетели речей и деяний Иисуса в храме приняли Его с того времени всем сердцем как пророка Божьего. Но когда симпатии людей оказались на стороне Иисуса, священники возненавидели Его ещё больше. Мудрость, с которой Он избежал расставленных для Него ловушек, свидетельствовала о Его Божественности и ещё более усиливала их ненависть к Нему.

Не унизить, а научить

В споре с раввинами Христос не ставил Своей целью унизить их. Он не испытывал радости, увидев, что они оказались в затруднительном положении. Иисус хотел преподать важный урок, смирить Своих врагов, допустив, чтобы они запутались в сети, которую сами и расставили. Признаваясь в своём невежестве относительно крещения Иоанна, они дали Иисусу возможность говорить. Он воспользовался этим, чтобы открыть им подлинное состояние, в котором они оказались, и ещё раз предупредить их, как Он уже делал и раньше.

Притча о двух сыновьях

«А как вам кажется? — сказал Он. — У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: «сын! пойди сегодня работай в винограднике моём». Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошёл. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь»; и не пошёл. Который из двух исполнил волю отца?» (Евангелие от Матфея 21:28–31).

Этот неожиданный вопрос застал слушателей Иисуса врасплох. Они внимательно следили за повествованием и, не раздумывая, ответили: «Первый». И, устремив на них Свой решительный взгляд, Иисус строго и торжественно произнёс: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие, ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему» (Евангелие от Матфея 21:31, 32).

Священники и старейшины не могли не дать правильный ответ на вопрос Христа и одобрили поведение первого сына. Этот сын олицетворял собой мытарей, которых фарисеи ненавидели и презирали. Мытари были крайне безнравственными людьми. Они действительно нарушали Закон Божий и всей своей жизнью противились его требованиям. Они были неблагодарными и порочными. Но когда пришёл Иоанн, проповедуя покаяние и крещение, мытари приняли его весть и крестились.

Второй сын олицетворял вождей иудейского народа. Некоторые из фарисеев покаялись и приняли крещение Иоанна. Но старейшины не признали, что он пришёл от Бога. Его предостережения и обличения не вызвали в них перемены к лучшему. Они «отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него» (Евангелие от Луки 7:30). Вожди иудейского народа с презрением отнеслись к вести Иоанна. Подобно второму сыну, который ответил: «Иду, государь», — но не пошёл, священники и старейшины только притворялись послушными, но на самом деле не покорились. Они выставляли себя набожными людьми и изображали повиновение Закону Божьему, но это повиновение было притворным. Фарисеи осуждали мытарей и обращались с ними как с язычниками. Но мытари показали своей верой и делами, что они идут в Царство Небесное впереди фарисеев, получивших великий свет, но не поступавших так, как требовала праведность, на которую они претендовали.

«Несчастен и жалок»

Иисус любил фарисеев и священников. Именно поэтому Евангелия содержат столько историй, связанных с ними. Как огорчало Господа их упрямство! Как мешала им гордость! Иисус вновь и вновь обращался к духовенству, не желая их погибели. Грешники оказались более восприимчивыми к Божьему приглашению, чем те, кому доверено было пасти Божье стадо. Мытари и блудницы понимали свою нужду в прощении и изменении. С гордыми фарисеями всё обстояло иначе. Они не видели собственной нищеты.

Эти две категории людей есть и в наши дни. Об одной из них в Библии сказано так: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (книга Откровение 3:17). Так называемые «хорошие люди» уже решили, что место в Царстве Божьем им обеспечено. Кто, если не они? И зачем им Спаситель? Они ведь лучше, чем мытари, блудницы, алкоголики… А последние в своей нужде, осознавая своё жалкое положение, тянутся к Богу, и Он творит чудеса в их жизни, принимает их в Свои объятия. А кто-то упивается собственной праведностью, забывая, что «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Библия, Послание ефесянам 2:8, 9).

Дорогой друг, спасение только в Иисусе. Без Него, сколько ни пыжься, далеко не уйдёшь. Помни: «Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяния Апостолов 4:11, 12).

Молитва:

Господь Иисус, Ты нужен мне. Прости, что часто я надеюсь на себя и свои дела, забывая о Тебе — Источнике всего доброго и истинного. Покажи мне моё сердце, дай ощутить духовную нищету. Утоли мою жажду Собой, Господь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и направь на путь жизни. Аминь.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»