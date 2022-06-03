Расскажите детям о главном

Говорят, что приходящий к Богу в старости спасает свою душу, а приходящий к Богу в молодости спасает свою жизнь. Нужен ли Бог детям?

Интересное наблюдение: во многих странах Библию не разрешено читать в школах, но допускается и разрешено читать в тюрьме. А ведь если бы дети могли читать Библию ещё в школе (да и раньше), многим из них не пришлось бы читать её в тюрьме, потому что они не оказались бы там.

Бытует мнение, что Бог — это для бабушек. Молодым же нужно в жизни всё попробовать, погулять от души, нагрешить, а в старости уж можно и грехи замаливать. Почему юные годы непременно ассоциируются с бездумным весельем? Почему мы не внушаем детям прекрасную мысль: «В жизни нужно постараться не только всё попробовать, но кое-что попробовать не пробовать»? Если нет Бога, то нет и нравственности, всё позволительно. Если детям с детства говорить, что они потомки обезьяны, то чего от них ожидать?

Знаете, детям нужен Бог! Очень нужен! Не просто религиозные формы и обряды, а живой Бог! Не Бог выходного дня, а близкий и верный Друг, к Которому всегда хочется бежать, Который выслушает и поймёт даже тогда, когда вас, родители, нет рядом. Его тихий нежный голос даст мудрый совет, убережёт от зла и опасности. Бог — это Тот, Кому есть дело до вас и ваших детей. Тот, Кто жизни Своей не пожалел ради вас. Можете ли вы познакомить своих детей с таким Богом? Только если сами познакомитесь с Ним прежде. Это не Бог ограничений и запретов. Это Бог, Который даёт свободу от греха. Вы не пойдёте в дурную компанию не потому, что «боженька накажет» (любят же некоторые отождествлять боженьку с бабайкой), а потому, что вам будет там неинтересно. Дурные занятия просто перестанут привлекать, а все порывы души будут к направлены к доброму и вечному. Настоящее христианство — это не религия запретов, это жизнь с Богом.

Говорите о Боге, рассказывайте детям о Его любви, молитесь вместе, читайте Библию (начните с Евангелий), ходите в церковь, познакомьтесь с людьми, близкими по духу. Когда вам предстоит выбор, задайте себе и детям вопросы: «А как бы поступил Иисус?», «А пошёл бы Иисус со мной на это мероприятие?»

Дети очень тонко чувствуют лицемерие и фальшь. Вы не сможете поделиться с ними тем, чего нет у вас самих. Родители, бабушки, дедушки, на вас лежит величайшая ответственность — рассказать детям о Главном. Рассказать и словом, и делом. Не упускайте ни единой возможности посеять доброе семя. «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём, и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Библия, книга Второзаконие 6:6, 7). Слышите? Сначала слова Божьи должны быть в сердце у вас самих, и потом только вы сможете рассказать о них детям. Не теряйте же времени. Не откладывайте решение этого вопроса на неопределённое время. Бог нужен вам и вашим детям сегодня, сейчас! Начните знакомство с Ним, устраивайте семейные вечера, читайте вместе Библию: вы узнаете из неё, какой Бог. Размышляя о Его характере, обращаясь к Нему с искренней молитвой, вы не останетесь прежними: на что мы смотрим, в то и преображаемся. Смотрите на Бога, обратите взоры детей к Нему. «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Библия, книга Притчей 22:6).

В шатком и нестабильном мире дети очень нуждаются в надёжном якоре, в чём-то незыблемом и неизменном. А «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Библия, Послание евреям 13:8).

Елена Кудинова

Читайте так же:

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.