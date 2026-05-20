Сделать ремонт и не разругаться

После того как мы с мужем поклеили обои в комнате у нашей беременной подруги, нам задали вопрос: «И вы что, даже не разругались?!» Мы удивлённо переглянулись: а что, должны были?

Бывает, что совместная деятельность в браке — это не про улыбки и смех, а про скандалы. Почему так происходит, и что с этим делать? Разберём три причины.

Первое — забываем, зачем делаем.

Мы начинаем ремонт, чтобы стало красиво. Мы планируем ужин, чтобы было вкусно. Мы собираемся в поездку, чтобы отдохнуть. Но в процессе цель подменяется: теперь главное — сделать идеально. И горе тому, кто помешает.

Если в погоне за идеальными стенами мы теряем любовь, кому нужны такие стены? Царь Соломон знал эту истину: «Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели откормленный бык, и при нём ненависть» (Библия, книга Притчей 15:17). Идеальный ремонт, в котором больше некого любить, — это просто дорогой мусор. Важнее, чтобы после работы нам хотелось обниматься на полу среди банок с краской, чем любоваться безупречными обоями в одиночестве.

Второе — не планируем

Помните, как всё было на свиданиях? Мы планировали маршруты, выбирали время, продумывали, что сказать. А в браке почему-то решили, что совместные дела должны случаться сами собой.

Но когда мы не договариваемся заранее, кто что делает, кто за что отвечает и сколько мы вообще готовы на это потратить сил, мы неизбежно врезаемся друг в друга, как два корабля в тумане. Отсутствие плана — это не про свободу, это про стресс. Потому что в пустоте каждый начинает додумывать сам: «Он догадается», «Она же видит, что я устал». Не догадается. И не всегда видит.

Пророк Амос давно задал риторический вопрос: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Библия, книга пророка Амоса 3:3). Ответ очевиден. Без простого бытового «сговора» — без плана — мы будем не вместе, а просто рядом. И план нужен не для того, чтобы нас поставить в рамки, а для того, чтобы служить ориентиром.

Третье — забываем флиртовать

В Библии (Бытие, 26 глава) описана удивительная сцена. Исаак, боясь за собственную жизнь в чужой стране, выдаёт свою жену Ревекку за сестру. Но тайное становится явным не из-за доноса. Царь Авимелех смотрит в окно и видит, что «Исаак играет с Ревеккою, женою своею» (книга Бытие 26:8). Очевидно, они вели себя так, что царю всё стало ясно без слов.

Они уже давно в браке, уже не на свидании, а среди своих обычных дел. Но Исаак всё ещё «играет» с женой. Он с ней флиртует. И это настолько естественно, что выдаёт их настоящие отношения лучше любых документов.

Начиная совместную деятельность, мы часто сосредоточиваемся только на конечной цели: сделать, успеть, закончить. Но процесс — это тоже жизнь. Это те самые часы, которые мы проводим рядом. И если в них нет места улыбке, случайному прикосновению, комплименту или шутке — что останется?

Апостол Павел напоминал: из всего, что мы делаем, останутся только вера, надежда, любовь. Но любовь — больше всех (Библия, 1 послание коринфянам 13:13).

Приглашаю вас подходить к любой совместной деятельности, которая вам предстоит, с трёх позиций:

Зачем я это делаю? (для любимого человека, для блага моей семьи)

Как я это делаю? (заботливый план с учётом интересов близкого)

С каким отношением я это делаю? (ласково, нежно, по-доброму)

И тогда, вспоминая, как вы делали то или иное, вы будете улыбаться!

Ирина Бойкова,

психолог

