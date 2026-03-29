Семейный бюджет: что думают мужчины

В чём секрет успешного ведения семейного бюджета?

Тема денег непростая сама по себе, а в контексте семьи она приобретает особую окраску, и возникают дополнительные вопросы, ответы на которые важны для семейного благополучия и мира в доме. Должен ли бюджет быть общим или раздельным? Как правильно экономить? Кто принимает решения относительно серьёзных покупок? Эти и другие вопросы затронули в откровенной беседе священно-

служители Андрей Юнак, Дмитрий Булатов, Роман Маринин и бизнесмен Артём Сорокин.

Роман: На мой взгляд, многие семьи распадаются из-за того, что муж и жена не договорились с самого начала, как они будут вести бюджет, кто будет зарабатывать, а кто и как тратить.

Андрей: Какие секреты ведения семейного бюджета есть у вас?

Артём: Сейчас в нашей семье все деньги я отдаю супруге, потому что знаю, что она сможет потратить их разумно и экономно.

Роман: За десять лет совместной жизни мы с супругой перепробовали разные способы. В самом начале я отдавал все деньги жене. Несколько лет мы вели конвертную систему и распределяли деньги по нескольким конвертам: «Питание», «Одежда», «Отдых» и так далее. Эта система нам позволила впервые съездить в отпуск. Теперь жена тоже получает зарплату, и мы распределили между собой финансовые обязанности: она отвечает за бытовые расходы, ежедневные траты, а на глобальные покупки трачусь я.

Андрей: Многие люди даже не знают, что такое бюджет, а если и знают, то не составляют его. Конвертная система, мне кажется, может оказаться для кого-то очень полезной.

Дмитрий: К семейному бюджету есть разные подходы. В одних семьях всеми деньгами распоряжается только муж или только жена. У других финансовые обязанности распределены между мужем и женой. У третьих налажено полное совместное ведение бюджета. А в каких-то семьях каждый владеет личными доходами. Ни один из способов не предосудителен, если устраивает всех членов семьи. Я считаю, минимальный контроль за деньгами всё же должен быть, и это приходит с опытом. Главное, каждая семья должна сама выбрать комфортный для себя способ. Нет правильного и универсального для всех семей способа ведения бюджета — есть правильный для конкретной семьи.

Артём: Для меня вопрос семейных финансов начался с вопроса личных финансов. Я пользовался специальным приложением на телефоне, в котором распределял траты по разным категориям, а в конце месяца смотрел, на что уходят деньги, и имел возможность корректировать расходы. Планирование важно, но также важно смотреть, на что ты тратишь по факту. А факты могут показать, что необязательные статьи расходов превалируют над обязательными.

Андрей: Бюджет так и работает: без анализа предыдущих трат невозможно спланировать траты на будущее. И если анализ показал огромные расходы на вещи, без которых семья вполне может обойтись, может, стоит от них отказаться и высвободить суммы, которых хватило бы на большие серьёзные покупки? Говоря о дорогих покупках: кто должен принимать решение — кто-то единолично или вся семья?

Артём: Семейный совет по таким вопросам очень важен, потому что крупная покупка — это трата таких денег, на которые можно было бы сделать много маленьких покупок. Я не считаю, что последний голос в совместном обсуждении должен оставаться за кем-то одним.

Роман: В отношении дорогих, но необходимых подарков друг другу, я считаю, решение можно принимать единолично. Так получилось у нас в семье, когда я сам принял решение и купил жене телефон взамен её старого.

Андрей: Чтобы сделать такой дорогой подарок, нужно регулярно утаивать от супруга какие-то суммы. Не будет ли это обманом? И какую часть своего дохода можно утаивать?

Дмитрий: Об этом нужно договориться с самого начала, тогда обманом это не будет. Можно не говорить супругу или супруге о сумме такой «заначки», можно говорить. То есть какая-то часть денег должна оставаться в личном пользовании каждого.

Артём: Ещё важно формировать финансовую «подушку безопасности» хотя бы в размере двухмесячного дохода. Если с семьёй или с главным добытчиком что-то случится — болезнь, потеря работы и т. д. — то за два месяца можно как-то решить эту проблему, не проседая в необходимых расходах и не беря деньги в долг.

Нет единственно верного способа ведения семейного бюджета — каждая семья подбирает его под себя. Есть рекомендации и принципы управления семейными деньгами. Это умение договориться, обязательный анализ трат и, конечно, планирование. Всё это невозможно без честности, открытости и доверия между супругами, а это, в свою очередь, справедливо не только в финансовой сфере жизни.

Статья составлена по материалам программы «Библия и финансы. Как планировать семейный бюджет?» из цикла «Совершенно НЕсекретно» телеканала «Три Ангела». Полную версию программы смотрите на сайте 3angels.ru

