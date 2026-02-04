Скорая помощь

Мир ускорений нам диктует ритмы,

Земные ритмы жизни и труда.

И всё короче время для молитвы,

И всё длиннее горе и беда.

Пытаясь втиснуть в эту жизнь так много —

Всего достичь, всё испытать, решить,

Мы непременно потеряем Бога,

Жизнь ускоряют, чтоб без Бога жить.

Тем, кто всего достигли, что хотели,

Мир ускорений дарит свой престол.

Но нужно время, чтоб плоды созрели,

И нужно время, чтоб цветок расцвёл.

Кто суетился в этой жизни тленной

Собрать себе сокровищ на века,

Не мог явить всей красоты душевной —

Бутон завял, не распустив цветка.

Спеша достичь всех этих целей мнимых,

Из жизни люди делают фастфуд.

Себя самих, как быстро растворимых,

И растворят, и в жертву принесут.

В спешащем мире не найти опоры,

Всегда есть кто-то, кто опередит.

А тем, кто верит, Бог — помощник скорый.

Тем, кто спешат лишь верить и любить.

Богатства неба Богом не сокрыты.

Господь растит из нас сады Свои.

Из тех, кто здесь сочны и плодовиты

И источают аромат любви.

Татьяна Хлопкова

