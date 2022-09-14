Советы Соломона

Наши юные друзья! Начался новый учебный год, и мы хотим пожелать вам… Впрочем, читайте сами. Эти советы в стихах основаны на словах мудрейшего человека — царя Соломона. Прислушайтесь к ним и будьте разумными.
Знай свои обязанности и ответственно выполняй их, не ленись:
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя: но он заготовляет летом хлеб свой… Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?» (Библия, книга Притчей 6:6–9).
К муравью пойди, ленивец,
От него возьми урок:
Нужно людям всем трудиться
Так велит Господь наш Бог.
Ты без дела не валяйся,
Ты без дела не ходи.
Быть полезным ты старайся
И приказов ты не жди.
Муравья кто заставляет?
Кто начальник у него?
Муравей работу знает.
Нужно ли пинать его?
Так и ты: не жди команды,
А по совести трудись.
Радуй папу, радуй маму,
Бога радовать стремись.
Прислушивайся к старшим:
«Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум» (Библия, книга Притчей 15:32).
Не считай себя мудрее
Всех на свете, дорогой.
Будь внимательней, скромнее.
Для совета ум открой.
Если мама учит жизни,
Слушай преданно, не ной.
Не упрямься и не кисни,
Если дружишь с головой.
Мудрый слушает совета,
Мудрый заповедь хранит.
Мудрый тянется лишь к свету.
Мудрый к знанию открыт.
Слушать — это не зазорно.
Слушать — старших уважать.
Искренне и непритворно
Слушать — опытнее стать.
Многих избежишь падений,
Изберёшь надёжный путь —
Слушай взрослых наставленье
И послушным сыном будь.
Выбирай хороших друзей:
«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится» (Библия, книга Притчей 13:20)
Ты усвой, как дважды два,
Правило простое:
Станешь ты, как те друзья,
Что всегда с тобою.
Можешь ты культурным быть —
Не курить, не драться,
Грязных слов не говорить
И не обзываться,
Только, если попадёшь
В круг дурных знакомых,
Незаметно обретёшь
Много качеств новых.
Выбирай друзей таких,
На кого равняться.
И запомни этот стих,
Чтоб не ошибаться.
Людмила Масленникова
Читайте так же:
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.