Советы Соломона

Наши юные друзья! Начался новый учебный год, и мы хотим пожелать вам… Впрочем, читайте сами. Эти советы в стихах основаны на словах мудрейшего человека — царя Соломона. Прислушайтесь к ним и будьте разумными.

Знай свои обязанности и ответственно выполняй их, не ленись:

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя: но он заготовляет летом хлеб свой… Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?» (Библия, книга Притчей 6:6–9).

К муравью пойди, ленивец,

От него возьми урок:

Нужно людям всем трудиться

Так велит Господь наш Бог.

Ты без дела не валяйся,

Ты без дела не ходи.

Быть полезным ты старайся

И приказов ты не жди.

Муравья кто заставляет?

Кто начальник у него?

Муравей работу знает.

Нужно ли пинать его?

Так и ты: не жди команды,

А по совести трудись.

Радуй папу, радуй маму,

Бога радовать стремись.

Прислушивайся к старшим:

«Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум» (Библия, книга Притчей 15:32).

Не считай себя мудрее

Всех на свете, дорогой.

Будь внимательней, скромнее.

Для совета ум открой.

Если мама учит жизни,

Слушай преданно, не ной.

Не упрямься и не кисни,

Если дружишь с головой.

Мудрый слушает совета,

Мудрый заповедь хранит.

Мудрый тянется лишь к свету.

Мудрый к знанию открыт.

Слушать — это не зазорно.

Слушать — старших уважать.

Искренне и непритворно

Слушать — опытнее стать.

Многих избежишь падений,

Изберёшь надёжный путь —

Слушай взрослых наставленье

И послушным сыном будь.

Выбирай хороших друзей:

«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится» (Библия, книга Притчей 13:20)

Ты усвой, как дважды два,

Правило простое:

Станешь ты, как те друзья,

Что всегда с тобою.

Можешь ты культурным быть —

Не курить, не драться,

Грязных слов не говорить

И не обзываться,

Только, если попадёшь

В круг дурных знакомых,

Незаметно обретёшь

Много качеств новых.

Выбирай друзей таких,

На кого равняться.

И запомни этот стих,

Чтоб не ошибаться.

Людмила Масленникова

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.