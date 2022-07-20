Создано для пользы

Когда выйдешь гулять, посмотри на траву под ногами. Знаешь ли ты, что это растут лучшие лекарства, созданные Самим Богом?

Летом Мила поехала к бабушке в гости. Бабушка жила в доме на окраине небольшого посёлка. Почти сразу за домом протекала маленькая речка, а за ней начинался луг.

На лугу Мила заметила высокое необычное растение. Его шапка состояла из множества маленьких белых цветочков, а листики были похожи на мягкие иголочки. Мила попробовала сорвать цветок, но он не поддавался. Пришлось сбегать домой за ножницами, чтобы срезать стебель. Девочка так торопилась показать бабушке это чудо, что упала и ссадила коленку.

Дома, промыв коленку водой, Мила подбежала к бабушке.

— Бабушка, смотри, какой красивый цветок!

— Это же тысячелистник!

Мила посмотрела ещё раз на листики растения:

— Так вот почему его так назвали!

Бабушка посадила внучку рядом с собой.

— Ты же знаешь, что все деревья, цветы и другие растения сотворил Господь?

— Да, в третий день творения.

— А почему Бог сотворил деревья раньше человека?

— Он знал, что человек будет голодным?

Бабушка улыбнулась.

— Бог всё готовил специально для человека. Он сотворил растения, чтобы они вырабатывали кислород и человеку было, чем дышать, фрукты и овощи — чтобы человек мог насладиться их вкусом. Господь Бог сделал всё для благополучия человека в Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь.

— Бабушка, а чем полезен человеку ты-ся-че-лист-ник?

— В нём есть витамины, и его часто используют в медицине. Например, если ты поранилась, то тысячелистник помогает быстро зажить ранке. Он помогает остановить кровь, снять боль и воспаление.

Бабушка размяла листочки тысячелистника в руке и растёрла по ссадине на коленке Милы.

— Милочка, для каждого растения Бог определил Свою цель, чтобы они приносили пользу человеку!

—Я поняла! У тысячелистника — это лечить болезни людей. Мяту и ромашку Бог сотворил, чтобы заваривать вкусный чай. А лилии и розы — чтобы составлять красивые букеты! Как же здорово, что Бог создал столько красивых, вкусных и полезных растений для красоты и нашей пользы!

Юлия Трифонова

Художник Алёна Горничар

chudostranichki.ru

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