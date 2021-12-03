Стать солью и светом, или как ты влияешь на других?

Как приятно получать от Бога благословения! Но Господь желает, чтобы мы не только принимали, но и отражали Божью любовь на всех, кто нас окружает. Это не просто вера в душе, это вера, которую невозможно не заметить: она освещает и согревает ближних и дальних.

Иисус сказал ученикам: «Вы — соль земли» (Евангелие от Матфея 5:13). Не удаляйтесь от мира, надеясь избежать преследований. Вы нужны! У вас есть призвание! Вы должны жить среди людей, чтобы Божественная любовь, подобно соли, сохранила мир от разложения.

Бог часто изливает Свои благословения через простых смертных. Если бы исчезли на земле те, кто служит Богу, а Дух Его покинул людей, мир был бы обречён на опустошение и разорение — естественное следствие владычества сатаны. Но если христиане являются таковыми только по имени, они подобны соли, утратившей свои свойства. Они не оказывают доброго влияния на мир. Искажая представление о Боге, они ещё хуже, чем неверующие.

Беспринципный христианин лишь по исповеданию — это притча во языцех, позор для Христа и бесчестие для Его имени. Господу не нужна формальная религия, посещение церкви для галочки, Ему не нужен крестик на шее, если в сердце Бога нет. Он говорит, что Ему противны пустые обряды без изменений в жизни и без личных отношений с Ним: «Когда вы приходите являться пред лицо Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных… Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как вóлну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (книга пророка Исаии 1:12–19).

«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (книга пророка Осии 6:6).

Продолжая наставление, Иисус сказал: «Вы — свет миру» (Матфея 5:14). Иудеи считали спасение исключительно своей привилегией, но Христос показал, что спасение подобно солнечному свету. Оно даровано всему миру. Библейская религия не должна премудростью замыкаться в церковных стенах. Её нельзя лишь от случая к случаю извлекать для собственной выгоды, а затем вновь убирать. Она должна проявлять себя в каждом деле и во всех наших общественных отношениях.

Истинный характер нельзя сформировать отдельно от нас: он сияет изнутри. Если мы хотим направить других на путь праведности, то должны сами блюсти принципы праведности. Исповедание веры — это только теория религии, но слово истины должно на практике подтверждаться нашим благочестием. Соответствующий образ жизни и возвышенные беседы, непоколебимая честность и благожелательность, радость и участие, милосердие и доброта — вот средства, которыми свет даруется этому миру.

Добрые дела детей Божьих оказывают большее влияние, чем любые слова. Видя их добродетельную жизнь и бескорыстные поступки, люди начинают желать той же праведности, которая производит такие добрые плоды. Они очарованы той силой от Бога, которая преобразует себялюбивых людей по Божественному образу, и Бог, таким образом, почитается. Его имя прославляется.

Слова, с которыми Христос обратился к Своим ученикам, предназначены для всех верующих во имя Его. Иисус приглашает исследовать своё сердце, а не судить другого. Возможно, кому-то из вас случалось рассуждать подобным образом: «Вот, он (или она) в церковь ходит, а так поступил(а). В церкви должны быть добрые люди. А если туда такие злые ходят, то нечего мне там делать».

Как и везде, в церкви люди разные. Сам Христос сказал, что пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. Всю жизнь Господь трудится над нашим характером. Церковь — это своего рода больница, где Бог терпеливо исцеляет души. Он надеется, что когда-то те, кто сегодня унылы, недовольны и эгоистичны, станут излучать уверенность, радость и добро, начнут поддерживать слабых и помогать нуждающимся. Потому не судите. Загляните лучше в своё сердце. Бога невозможно спрятать. Если Бог у меня в душе (как любят говорить многие), то Его не скрыть. Люди, любящие Бога, будут светом и солью — они будут любить и окружающих: помогать словом и делом, показывать добрый пример, вселять надежду.

«Соответствует ли моя жизнь высокому званию христианина?» — вот вопрос, который мы должны задавать себе. Иисус сказал: «По плодам их узнáете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Евангелие от Матфея 7:16–18).

Подготовила Ирина Руканова

Если ты желаешь приносить добрый плод, то помолись:

Отче наш, сущий на небесах! Я не хочу, чтобы Ты был чужим для меня. Без Тебя я не могу всех любить, не могу быть светом и солью. Я прошу Тебя войти в мою жизнь, простить мои грехи (если на память приходят конкретные грехи, исповедуйте их перед Богом прямо сейчас) и сделать меня новым человеком. Я хочу не просто называться христианином, но желаю оправдать это высокое звание добрым характером. Измени меня, Господь, и оказывай через меня святое влияние и на других людей. Во имя Иисуса Христа молитва моя. Аминь.

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям.

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:13–16).

А время жизни улетает птицей…

Кто ты — свет мира, или только тень?

Ты приглядись, какими стали лица

У тех, с кем ты встречался в этот день.

Татьяна Хлопкова

Читайте так же:

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.