В Египте утвердили закон о строительстве христианского храма при каждом новом жилом комплексе

Президент Египта утвердил закон о строительстве христианского храма при каждом новом жилом комплексе. «Там, где есть мечеть, должна строиться и церковь, — напомнил президент, говоря о требованиях к генеральным планам строительства на местах. — Пусть никому из граждан страны не приходится отныне тесниться в квартирах, превращая их в надомные храмы».

Вплоть до 2016 года все проекты строительства новых христианских культовых сооружений фактически сдерживались или обнулялись так называемыми «десятью правилами». Эти правила были введены ещё в 1934 году министерством внутренних дел Османской империи. Они, помимо прочих ограничений, запрещали строительство новых церквей вблизи школ, каналов, правительственных зданий, железных дорог и жилых районов — то есть практически везде. Во многих случаях власти привычно применяли эти правила как стандартный предлог для отказа верующим в строительстве новых церквей. За многие десятилетия существования этих драконовских «Десяти правил», христиане всё же возвели многие церкви и часовни по всему Египту полулегально, не имея на руках всех необходимых справок и разрешений.

В последние десятилетия эти молитвенные здания, возведённые местными христианскими общинами без прочных законодательных оснований, постоянно использовались исламскими фанатиками и радикалами всех мастей для разжигания ненависти и межрелигиозного насилия. Однако новый закон о местах отправления культа, ратифицированный парламентом Египта в августе 2016 года, позволил запустить системный «процесс легализации» христианских культовых сооружений, возведённых без необходимых разрешений. Уже 1958 церквей, церковных зданий и вспомогательных служебных построек прошли проверки на соответствие противопожарным, строительным и иным стандартам, установленным новым законом о строительстве мест отправления культа, и были официально утверждены и оформлены по результатам этих проверок.

По материалам Седмица.ру

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