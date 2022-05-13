Великие недостойные

Кого бы вы назвали человеком достойным? А недостойным? Подумайте об этом, а потом ответьте ещё на один вопрос: а вы достойный человек?

Божья логика отличается от человеческой. Нам своим умом трудно понять Всевышнего. В Библии сказано: «Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 книга Царств 16:7).

«Он достоин!» — говорят люди

Сегодня наш рассказ о встрече Христа с римским сотником. Сотник — это тот, у кого в подчинении сто солдат. Когда Иисус вошёл в город Капернаум, Его встретили местные старейшины и рассказали о просьбе сотника исцелить его больного слугу. Они говорили: «Он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу» (Евангелие от Луки 7:4, 5). Итак, сотника представляют Иисусу как человека достойного.

Парализованный слуга сотника лежал при смерти. Слугами у римлян были рабы. Их покупали и продавали на рыночных площадях, обращаясь с ними крайне жестоко. Но этот сотник был всем сердцем привязан к своему слуге и желал его выздоровления. Сотник верил, что Иисус может исцелить слугу. Прежде он ни разу не видел Спасителя, но вести о Нём вселили в него веру. Несмотря на формализм иудеев этот римлянин был убеждён, что их религия превосходит его верования. Он уже преодолел барьеры национальных предрассудков и ненависти, которые разделяли победителей и побеждённых. Он с почтением относился к богослужению и благожелательно — к приверженцам Бога, иудеям.

В учении Христа сотник нашёл то, в чём нуждалась его душа. Но, считая себя недостойным приблизиться к Иисусу, он обратился к иудейским старейшинам, чтобы те попросили Иисуса исцелить его слугу.

«Я недостоин», — говорит сотник

Иисус немедленно направился к дому этого воина, но, теснимый толпой, Он шёл очень медленно. Весть о Его приближении опережала Его, и сотник, не веря себе, послал сказать Ему: «Не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой» (Евангелие от Луки 7:6). Но Спаситель продолжал Свой путь, и сотник, осмелившись приблизиться к Нему, закончил свою мысль: «Потому и себя самого не почёл я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: “пойди”, и идёт; и другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает» (Евангелие от Луки 7:7, 8). Точно так же, как я представляю власть Рима и мои солдаты признают мою власть, так и Ты представляешь власть бесконечного Бога, и всё творение повинуется Твоему слову. Ты можешь приказать болезни удалиться, и она повинуется Тебе. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой.

«Как ты веровал, да будет тебе»

«Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашёл Я такой веры» (Евангелие от Луки 7:9). А сотнику Иисус сказал: «Иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Евангелие от Матфея 8:13).

В душе Иисуса — ликованье;

И свет исходит от лица:

«Какая вера, упованье

На милость Бога и Отца!»

А сотник, пред Христом представший,

В глаза Ему смотрел с мольбой…

«В Израиле — Отчизне нашей —

Не встретил веры Я такой!»

Бог недостойных

Иудейские старейшины похвалили сотника за его расположение к их народу. Но сотник сказал о себе: «Я недостоин». Его сердце затронула благодать Христова. Он видел своё недостоинство и всё же не побоялся попросить о помощи. Он уповал не на своё благочестие — его доводом была неизбывная нужда.

Каждый грешник может прийти к Христу таким же путём. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» (Библия, Послание Титу 3:5). Когда сатана говорит тебе, что ты — грешник и потому не можешь надеяться на благословения Божьи, отвечай ему, что Христос пришёл в мир спасти грешников. У нас нет ничего, что могло бы явиться нашей заслугой перед Богом. Единственное, на что мы можем ссылаться, так это наше совершенно беспомощное состояние, — только тогда появляется нужда в искупительной силе Христа. Истинно верующий не полагается на собственные силы.

Многие искренне считают себя хорошими и порядочными людьми, у них наготове целый список добрых дел, которые они намерены предъявить перед воротами рая. Но это не работает! Понимаете? У Бога всё иначе. Спасение нельзя заработать, заслужить. Спасение — это то, что сделал для нас Иисус. Это подарок. Как тяжело это понять и принять нам, привыкшим во всём полагаться на себя! Этот подарок — спасение — можно принять только верой, смиренно признав своё недостоинство и свою несостоятельность. Если мы и так считаем себя хорошими да пригожими, то зачем нам Спаситель? Спаситель нужен погибающим: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Евангелие от Матфея 9:12).

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5:3): они осознают свою духовную нищету и взывают к Богу. Такая слабость делает воистину сильным. Такое смирение возвышает.

Знаете, для чего нужна вера? Чтобы «верою вселиться Христу в сердца ваши» (Библия, Послание ефесянам 3:17).

Суть христианства не в том, чтобы посредством самоистязаний, жертв и добрых дел умилостивить сурового Бога, но в том, что Сам Бог принёс Себя в жертву, чтобы покорить наши сердца бесконечной любовью.

Он желает жить в нас! Это звучит странно и непривычно? Но это так. «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Библия, Послание галатам 2:20) — вот мечта Бога о нас. Это не значит, что все мы станем скучно одинаковыми. Это значит, что мы позволим Богу творить в нас и через нас Его волю, благую, угодную и совершенную. Помните: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Евангелие от Матфея 6:10)?

Иудеям, почитавшим себя вполне праведными, Христос говорил: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (Евангелие от Иоанна 4:48). Снова и снова Он поражался их неверию. Вместе с тем Его изумляла вера сотника, обратившегося к Нему. Сотник не сомневался в силе Спасителя. Он даже не стал просить Иисуса прийти к нему, чтобы совершить чудо. «Скажи только слово, — просил он, — и выздоровеет слуга мой».

Бог нужен слабым?

Бытует мнение, что религия нужна слабым. Да! Но в Боге слабые обретают силу! «Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (Библия, 1 послание коринфянам 1:25). Сила же безбожников шатка. Бог нужен нищим духом? Да! И они будут насыщены! Бог нужен кротким? Да! Ходящие же гордо будут низвергнуты. Наш Бог — это Бог мытарей и грешников, Бог тех, кто испытывает нужду в покаянии, кто не почитает себя достойными. Они идут к Богу, и Он принимает их с распростёртыми объятиями. А напыщенные «праведники» так и остаются со своей «праведностью». В глазах же Божьих «вся праведность наша как запачканная одежда» (Библия, книга пророка Исаии 64:6).

Бог смотрит не так, как человек. «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время» (Библия, 1 послание Петра 5:5, 6).

Вера сотника, считавшего себя недостойным, была поставлена в пример старейшинам Божьего народа. Это заставляет задуматься.

Подготовила Ирина Руканова

Поэтическая вставка из стихо-творения Игоря Плохатнюка «Римский сотник»

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.