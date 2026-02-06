Вопросы с подвохом

Какой бы вопрос задать Иисусу, чтобы найти свидетельство против Него?

Священники и старейшины упорно старались найти ошибку в словах Иисуса. С этой целью они послали к Нему своих соглядатаев, «которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя» (Евангелие от Луки 20:20). С ними пришли некоторые из иродиан, желавшие слышать слова Христа, чтобы свидетельствовать на суде против Него. Фарисеи и иродиане были некогда непримиримыми врагами, но теперь их объединила вражда к Христу.

Платить ли налоги?

Фарисеев всегда раздражало, что римляне заставляли их платить подати. Они считали, что уплата подати противоречит Закону Божьему. Теперь они задумали уловить Иисуса в свои сети. Соглядатаи пришли к Нему и с показной искренностью спросили: «Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет?» (Евангелие от Луки 20:21, 22).

Иисус читал в их сердцах, как в открытой книге, и понял их лицемерие. «Что вы Меня искушаете», — сказал Он, показав тем самым, что видит их даже тщательно скрываемые намерения. Но ещё больше они смутились, когда Он прибавил: «Покажите Мне динарий». Они принесли Ему динарий, и Он спросил их: «Чьё на нём изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Указав на надпись на монете, Иисус сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евангелие от Луки 20:23–25).

Подосланные ожидали, что Иисус ответит на их вопрос прямо: «да» или «нет». Если бы Он сказал, что уплата подати кесарю противоречит закону, то об этом можно было бы донести римским властям и арестовать Иисуса за подстрекательство к восстанию. Теперь же планы фарисеев расстроились. Лаконичный ответ поставил их в тупик, и им нечего было сказать.

Христос не уклонился от ответа, но откровенно дал его. Держа в руке римский динарий с изображением кесаря и его именем, Христос заявил: если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с более высокими обязанностями. Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь всегда нужно быть верными Богу.

Слова Спасителя: «Отдавайте Божие Богу» — строго обличали коварных иудеев. Если бы они верно исполняли свои обязанности перед Богом, то никогда не оказались бы порабощённым народом, никогда не попали бы под власть чужеземцев. Ни одно римское знамя не развевалось бы над Иерусалимом, ни один римский солдат не стоял бы в его вратах и ни один римский властитель не правил бы в стенах Иерусалима. Иудеи пожинали плоды своего отступничества от Бога.

Услышав ответ Христа, фарисеи «удивились и, оставив Его, ушли» (Евангелие от Матфея 22:22).

Вопрос от саддукеев

Как только фарисеи замолчали, к Нему подошли саддукеи со своими коварными вопросами. Эти две партии иудеев ожесточённо враждовали между собой. Фарисеи строго придерживались преданий. Саддукеи же отвергали предания фарисеев, были скептиками и материалистами. Они отрицали существование ангелов и воскресение мёртвых. По этим вопросам они расходились с фарисеями. Воскресение мёртвых было самым главным предметом спора между этими двумя партиями.

Учение Иисуса о Боге и о будущей жизни противоречило догмам саддукеев. Они верили в Бога, но при этом утверждали, что промысел Божий и Его предвидение лишают человека нравственной свободы и низводят его до положения раба. По их понятиям, Бог, сотворив человека, предоставил его самому себе и сделал независимым от влияния свыше. Иными словами, человек свободно распоряжается своей жизнью и влияет на ход событий в мире, а его судьба — в его собственных руках. По учению саддукеев, человек, правильно используя свои силы, может возвыситься и просветиться; он может очиститься посредством строгих, аскетических требований к самому себе.

Представление саддукеев о Боге формировало их характер. Так как Бог, по их мнению, не интересовался человеком, то и они мало заботились друг о друге.

Слова и дела Христа свидетельствовали о Божественной силе, которой Он был наделён. Он говорил о грядущей жизни, о Боге как об Отце всех людей, Который всегда о них заботится. Действие Божественной силы проявлялось в Его человеколюбии и сострадании, что служило укором эгоистической замкнутости саддукеев.

Саддукеи твёрдо решили разрушить это учение. Стремясь вступить в спор с Иисусом, они были уверены, что навлекут на Него дурную славу, даже если им не удастся добиться Его осуждения. И они решили спросить Его о воскресении. Если Он согласится с ними, то ещё сильнее оскорбит фарисеев, если же возразит, то саддукеи выставят на посмешище всё Его учение.

Саддукеи рассуждали так: если тело как в бренном, так и в бессмертном состоянии образовано одними и теми же частичками материи, то воскресшие из мёртвых должны иметь плоть и кровь, а их жизнь, прерванная на земле, должна продолжаться в вечности. Поэтому они считали, что там все земные связи будут воспроизведены — муж и жена воссоединятся, супружеские отношения восстановятся, и всё будет происходить так же, как и до смерти, то есть все слабости и страсти, свойственные этой жизни, будут увековечены и в жизни иной.

Саддукеи спросили, чьей женой после воскресения будет женщина, несколько раз овдовевшая и вновь вышедшая замуж.

Отвечая на их вопрос, Иисус приподнял завесу над будущей жизнью: «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах». Он показал, что саддукеи заблуждаются, а их предпосылки ложны. «Заблуждаетесь, — сказал Иисус, — не зная Писаний, ни силы Божией» (Евангелие от Матфея 22:30, 29). Он обвинил саддукеев не в лицемерии, как некогда обвинял фарисеев, но в ошибочных верованиях.

Саддукеи льстили себе мыслью, что они строже других придерживаются Писаний. Но Иисус сказал, что они не познали их истинного смысла. Иисус утверждал, что невежество в Писании и незнание силы Божьей являются причиной искажённой веры и помрачённого ума. Они пытались втиснуть тайны Божьи в ограниченные рамки своих представлений.

Христос заявил слушавшим Его: не будь воскресения мёртвых, тогда и Писание, в которое они верят, не имеет смысла. Он сказал: «Не читали ли вы речённого вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мёртвых, но живых» (Евангелие от Матфея 22:31, 32). Бог делает несуществующее существующим. Он видит все концы, и начала, и плоды Своего ещё не завершённого труда. Мёртвые праведники — от времён Адама до последнего дня — услышат голос Сына Божьего и выйдут из могилы для вечной жизни. Бог будет Богом их, а они — Его народом. Между Богом и воскресшими праведниками установятся близкие и доверительные взаимоотношения. Для Бога это состояние, которое является Его целью, уже как бы существует. Для Него мёртвые — живы: «Бог же не есть [Бог] мёртвых, но живых, ибо у Него все живы» (Евангелие от Луки 20:38).

Слова Христа заставили замолчать саддукеев, которые не смогли ничего ответить Ему.

Мы часто пытаемся судить о том, чего не знаем. Мы стремимся постичь непостижимое своими ограниченными ресурсами. А Библия говорит, что не всё мы способны вместить здесь и сейчас. Например, мы не можем даже вообразить себе грядущего Царства: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (Библия, 1 послание коринфянам 2:9). Поэтому Апостол Павел пишет, что важно, «чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (Библия, 1 послание коринфянам 2:5).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Хотите больше размышлять о жизни Иисуса? Оформите подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на Почте России, чтобы каждый месяц брать в руки свежий номер и погружаться в мир доброго и вечного. Перейти на сайт Почты России