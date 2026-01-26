Вы устали?

От чего мы устаём?

Организм человека здоров ровно настолько, насколько здорова его слабейшая часть. Берегите себя, не допускайте истощения.

Усталость — это предостережение о том, что жизненные силы почти на исходе. Но люди игнорируют это предостережение и вновь, выпивают чашечку кофе, выкуривают ещё одну сигарету, проглатывают ещё одну таблетку, приучая тем самым свою нервную систему лгать.

Существует естественная и вполне нормальная усталость, возникающая от физической работы, — усталость, которую легко компенсировать хорошим ночным сном. Но бывает усталость, от которой не так просто избавиться, — усталость, сжигающая запасы жизненной энергии. Именно такая усталость вызывает наше беспокойство. Именно такой усталости быть не должно.

Прислушайтесь к таким словам: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Библия, книга пророка Исаии 40:31).

А что бы предпочли вы: покой или обновлённую силу? Бездействие или обновлённую энергию?

Движение — это жизнь! Замечали ли вы, что тот, кто занимается бегом и ходьбой, устаёт меньше, чем ведущий пассивный образ жизни?

Кто-нибудь скажет: «Я очень устал. Вы хотите сказать, что я могу отдохнуть, выйдя на улицу и пробежавшись?» Да, ответили бы вам любители ходьбы и бега. Те, кто занимаются бегом и ходьбой — и делают это регулярно — не устают так быстро. На самом деле вас утомляет чрезмерный покой, сидячий образ жизни. Он усугубляет накопившуюся хроническую усталость.

Человек никогда не был предназначен для бездеятельности. Всё в Божественной Вселенной пребывает в постоянном движении. Законы природы, законы физики, законы космоса — всё это законы движения.

Звёзды и планеты вечно несутся по своим орбитам. Земля вращается, совершая свой путь вокруг Солнца. Реки текут к морям. Моря бьются в своих берегах. В стволах деревьев движутся живительные соки. Появляются листья. Начинается цветение. Пробивается из-под земли трава. Во всей красе распускаются цветы.

Всё в мире деятельно, трепетно, полно жизни. Даже атомы, определяющие суть вещества, пребывают в постоянном движении. Так может ли человек быть праздным? Разве должен он стремиться к тому инертному состоянию, когда кровь лениво течёт по венам, вызывая уменьшение силы и объёма мышц?

Пассивность — вот то, от чего вы устаёте. Моя знакомая рассказывала, как она, будучи ещё подростком, лежала в больнице со скарлатиной. Увидев, как слабы все больные, по три недели пролежавшие в постели, она решила, что с нею этого не будет. Поэтому каждый вечер, после того как гасили свет, она вставала и делала лёгкую гимнастику. Когда через три недели ей разрешили встать, она соскочила с кровати и сыграла партию в настольный теннис без малейших признаков утомления — к ужасу своего врача!

Нет, я не собираюсь рекомендовать вам испытывать её метод на себе. Затея может оказаться опасной. Но движение действительно имеет принципиальное значение для нашего здоровья. Недостаток физических упражнений — вот от чего вы устаёте. Лекарства — вот от чего вы устаёте. Лекарства, которые вы принимаете для стимуляции, для поддержания активности, лекарства, позволяющие вам продолжать тогда, когда следовало бы остановиться. Возбуждающие средства, вроде кофеина в кофе, чае или кока-коле.

Кто-то возразит: «Но почти все пользуются каким-нибудь из этих средств». Да, но помните, что возбуждающие средства рано или поздно подведут вас. Потому что всегда наступает реакция. За возбуждением следует угнетённое состояние. Возбуждённая обманным путем, нервная система одалживает силы из запаса жизненной энергии. Временное воодушевление сменяется депрессией. На смену пику возбуждения приходит пропасть упадка сил.

Стимулирующие лекарства могу выглядеть вполне невинно. Благодаря им вы можете чувствовать себя удивительно хорошо — первое время. Но рано или поздно эти химические подпорки подведут вас. И, конечно, многие стимуляторы, в том числе и кофе, таят опасность формирования привычки и даже зависимости.

Знаете ли вы, что существуют эффективные стимулирующие средства, не дающие никаких побочных эффектов? Разумеется, вы не найдёте их на аптечных прилавках. Например, утренний душ, начинающийся горячим и заканчивающийся холодным. А потом выбирайте: бег трусцой, велосипед, ходьба, лыжи. Можно поработать в саду, сделать физические упражнения на открытом воздухе. Всё, что угодно. Всё, это принадлежит вам — бесплатно — и всё это придаёт энергию и бодрость без всяких побочных эффектов. Гарантируется очистка сознания от пыли и паутины и лёгкая поступь. Выбор за вами.

Подготовила Надежда Масленникова

Предпочитаете читать не электронные, а бумажные книги? Подпишитесь на бумажную версию «Сокрытого Сокровища», и пусть газета для души ежемесячно приходит в ваш дом, не позволяя забыть о Главном. Вы также можете подарить подписку друзьям, близким и дальним. Вы можете оформить подписку на сайте Почты России