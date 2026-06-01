Христианский кроссворд июнь 2026

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Когда жестокие китайские правители хотели подвергнуть пленников пыткам, они привязывали их за руки и ноги и подвешивали над головой мешок с водой, из которого...
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