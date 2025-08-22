Случай, который я запомнила навсегда

Задумывались ли вы, сколько раз рука Божья хранила вас от беды?

В середине 80-х годов я была молодым преподавателем в техникуме на Дальнем Востоке. В то время осенью студентов отправляли на сельскохозяйственные работы. Стоял сентябрь, и меня с группой студентов повезли на уборку картошки. День выдался погожий, и мы быстро справились с заданием. Все были довольны, что мы можем пораньше уехать домой.

Нас возили на техникумовской машине ГАЗ-66. Студенты сидели в крытом кузове, а я — в кабине вместе с водителем. Закончив работу, мы погрузились в машину и поехали домой. Двигались быстро, и ничто не предвещало беды. В одном месте был крутой подъём. Справа от дороги была сопка, а слева — обрыв и река. Наша машина начала подниматься по дороге, но, немного не доехав до верха, заурчала и заглохла. Водитель дядя Саша (так мы все его звали) попробовал завести машину, но у него не получилось. Тогда он поставил её на тормоз, вышел из кабины и поднял капот, чтобы посмотреть, что случилось. И в этот самый момент ГАЗ сорвался с тормоза и поехал задним ходом вниз. Наш водитель дядя Саша бежал следом за машиной. Хорошо, что он не захлопнул дверь: ему удалось зацепиться за неё левой рукой, а правой он ухватил руль и в таком висячем состоянии пытался рулить, пока машина катилась с горы. Слава Богу, ему это удалось. Дядя Саша остановил машину внизу на дороге.

Я до сих пор удивляюсь, как его не закрутило колесо, ведь машина летела на скорости, а колёса у ГАЗ-66 довольно большие. Когда водитель смог остановить машину, он снова запрыгнул в кабину. Надо было видеть его лицо: оно стало белее снега. С дяди Саши ручьём тёк пот, как будто он принял холодный душ. Я сидела в кабине машины и всё это видела, но ничем не могла помочь, так как не умела управлять машиной и сама была в каком-то оцепенении. Мужчина достал сигарету и попытался её зажечь, но у него тряслись руки и долго ничего не получалось. Когда он, наконец, закурил, то спросил меня: «Вы поняли, что сейчас могло произойти?» Конечно, всё было ясно. Неуправляемая машина, летевшая вниз, могла перевернуться. Мы могли упасть с обрыва в речку…

Некоторое время мы стояли на дороге, и я ждала, пока водитель немного придёт в себя. А студенты, сидевшие в крытом кузове машины и ничего не знавшие о передряге, в которую мы попали, начали стучать и спрашивать, когда мы поедем дальше. Я вышла из кабины, успокоила ребят, сказала им, что всё хорошо и мы скоро продолжим путь. Дядя Саша попросил меня никому не рассказывать о случившемся. Слава Богу, всё закончилось благополучно, и никто не пострадал.

С тех пор прошло много лет, но я до сих пор помню все детали. Это руки Божьи спасли нас тогда. Я мало что знала о Боге в то время, но моя мама ходила в церковь и каждое утро с молитвой провожала семью на работу. Я уверена, что в тот день Бог был рядом с нами и не допустил трагедии.

Я по примеру мамы каждое утро прошу помощи и охраны Божьей всей своей семье и другим советую делать то же самое.

Ольга Байбурина,

г. Отрадное, Ленинградская обл.