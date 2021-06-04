Случалось ли вам в детстве что-то красть? А вашим детям, внукам?

Не так давно выяснилось, что мой любимый пятилетний сыночек вытаскал из семейной копилки больше 8 тысяч рублей. Поделилась своими переживаниями с подругой. Она поведала мне, какой позор ей и мужу пришлось пережить, когда их сын был пойман при попытке украсть что-то из магазина. Сразу вспомнила, что ещё одна подруга рассказывала аналогичный случай: её сын, по наущению друзей, хотел утащить из магазина чипсы. Да и, чего греха таить, несколько случаев из своего «несвятого» детства вспомнила. Так что же делать, если детишки — воришки?

Елена Гребенюк, психолог:

Для родителей детское воровство — всегда трагедия. Сразу возникают ужасные картинки того, что ждёт ребёнка в будущем, если уже сейчас он начал без спроса присваивать чужие вещи.

Почти во всех семьях есть подобные проявления, в большей или меньшей степени. Вспомните себя, когда вы были маленькими. Неужели вы никогда не брали мелочь, которая «плохо» лежит, со стола или из маминого кармана?

Очень часто мы сами провоцируем своих детей. Например, отдаём им мелочь из своего кошелька, потому что в кошельке её тяжело носить. Ребёнок просто вам помогает: ведь маме или папе тяжело. А мы уже думаем, что у нас в семье растёт вор.

Важно говорить о том, что можно, что нельзя. Выстраивать доверие. Например, ребёнок 10 – 12 лет может взять какую-то сумму из вашего кошелька, при этом записав, сколько он взял и для чего. Хорошо бы для этого иметь общую для всей семьи тетрадь расходов.

Если вам такой вариант не подходит, то необходимо выставить чёткие границы. Мамино и папино брать категорически нельзя. Брать деньги из кошелька нельзя. Но при этом и вы не берёте ЕГО деньги, которые он получил на день рождения от бабушек и дедушек. Если берёте, то спрашиваете и ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращаете в срок, который обговаривается.

Есть ещё один момент. В доме есть секретные места, где лежат ваши деньги. Об этих местах детям знать необязательно. Это всегда зона риска. Ребёнок может по секрету рассказать кому-нибудь об этом месте. Или сам соблазнится, увидев, что там много купюр. Вдруг не заметят?

Не нужно создавать в доме ощущение, что у нас всё общее. Тема воровства — это всегда тема границ. Если всё у нас общее, то и деньги общие. И я имею право их тратить по своему усмотрению, как тратят папа и мама. Устанавливать границы следует начинать с малого возраста.

Оцените, как в вашей семье относятся к деньгам как к таковым. Часто воровство бывает просто потому, что кое-что просто «плохо лежит». В семьях, где не придают значения заработанным деньгам, где деньги разбросаны по всему дому, проще взять то, что хочется.

Ещё одна из причин воровства — неверно выбранный стиль воспитания. Либо всё позволено, и ребёнок думает, что ему всё можно, и берёт всё, что хочет. Либо, когда ему ничего нельзя, ему ничего не позволяют. Рамки жёсткости не дают ребёнку бороться со своими соблазнами.

Среди подростков распространено воровство «на слабо»: сможешь или нет. В этом случае компания подростков вынуждает кого-то украсть, чтобы доказать, что подросток может принадлежать к их компании. Так как подросткам важно мнение друзей, они часто соглашаются на воровство.

Если вы столкнулись с проблемой детского воровства

Убедитесь, что ребёнок не попал в ситуацию, когда у него вымогают деньги. В этом случае ребёнка нужно спасать, а не наказывать.

Деньги можно отработать, особенно если они уже потрачены. Тем самым вы показываете ребёнку ценность труда. Обговорите, что он должен сделать, чтобы отработать украденную сумму.

То же самое с вещью: вещь должна быть возвращена, а стоимость отработана.

Покажите ребёнку статьи Уголовного кодекса, касающиеся воровства. Расскажите, как наказывают за воровство в других странах (смертная казнь и отрубание рук). Дети должны понимать, что воровство — не шутка.

Расскажите о таком психическом заболевании, как клептомания. О том, как страдают эти люди и как их лечат в психиатрической клинике.

Попробуйте воссоздать чувства других людей, забрав что-то у ребёнка и немного дав ему понервничать. Этот совет применим не ко всем детям. Будьте мудры: вам виднее, вызовет ли такое действие покаяние и эмпатию, либо только посеет раздражение и агрессию.

Время от времени рассказывайте истории тех людей, которые воровали, и что с ними произошло. Очень полезно рассказывать и истории с положительным героем: когда человек стоял перед выбором — украсть или нет, но победил искушение.

Говорите ребёнку, что, согласно Библии, воровство — это грех. Одна из заповедей говорит о запрете просто и лаконично: «Не кради» (книга Исход 20:15). Вор должен вернуть похищенное и оплатить его в двойном размере (книга Исход 22:1–9).

Если ребёнок ворует не первый раз, обратитесь к психологу.

Какие выводы делаю я? Перестаю оставлять деньги в карманах. Не залезаю в «деньгохранилище» при ребёнке, чтобы не давать повода. Пользуюсь отныне только герметичной копилкой, из которой можно вытащить деньги единственным способом: разбив её. Подыскиваю истории с положительным героем. Прошу у Бога мудрости и бдительности.

Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.