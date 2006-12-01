55 способов выражения любви к детям

Неоспоримо, что большинство родителей испытывают чувство любви к своим детям. Считается, что для родителей естественно уметь выражать свою любовь к ребенку. Это заблуждение! Большинство родителей не проявляют свою любовь, спрятанную в их сердцах, главным образом, потому, что они не знают, как это сделать. Следовательно, многие дети не чувствуют, что их искренне, безусловно, безоговорочно любят и принимают такими, какие они есть.

Нижеследующие советы помогут вам, дорогой читатель, дать почувствовать вашему ребенку, как вы его любите.

Дети дошкольного возраста

1. Раскрасьте вместе с ребенком страницу в книжке-раскраске.

2. Изготовьте поздравительные открытки из плотной бумаги и наклеек.

3. Спрячьте подарок-сюрприз, чтобы малыш сам нашел его.

4. Отвезите малыша в постель на закорках.

5. Пощекочите ребенку пятку или помассируйте спинку.

6. Отправьтесь вместе на игровую площадку.

7. Крепко обнимите его и подольше держите в своих объятиях.

8. Позвольте малышу покрыть глазурью пирожные.

9. Читайте вслух рассказы и библейские уроки.

10. Устраивайте пикники в живописной местности.

11. Гоняйтесь за падающими листьями и вместе ловите их.

12. Слепите вместе снеговика.

13. Дайте малышу специальную леечку и попросите полить цветы во дворе или дома.

14. Держите ребенка за руку, когда ведете его на прогулку.

15. Говорите с ним о разных вещах, созданных Иисусом, которые попадаются вам на глаза.

16. Попросите его помочь вам собрать игрушки.

17. Дайте им свою старую одежду, чтобы они забавно нарядились для игры.

18. Вместе бросайте камни в пруд.

19. Попросите их нарвать цветы.

20. Изготовьте вместе аудио- или видеозапись для бабушки и дедушки.

Дети школьного возраста

21. Позвольте ребенку причесывать и укладывать ваши волосы.

22. Просматривайте вместе книги из библиотеки.

23. Изготовьте вместе тряпичных кукол и устройте кукольное представление.

24. Устройте сражение на подушках.

25. Вместе пеките печенье.

26. Позвольте ребенку сделать вам массаж спины.

27. Вместе с ребенком приготовьте его любимое блюдо.

28. Спрашивайте ребенка о том, как прошел день.

29. Устройте познавательный поход или велосипедную прогулку и пикник на природе.

30. Развивайте семейные традиции празднования любимых праздников.

31. Помогайте выполнять домашнее задание.

32. Молитесь со своим ребенком о его проблемах.

33. Купите ребенку недорогой фотоаппарат, чтобы он сделал себе на память фотографии о каникулах.

34. Поиграйте в прятки.

35. Запланируйте особо торжественный ужин раз в неделю.

36. Учите ребенка правильно подбирать палитру красок, чтобы рисовать природу.

37. Разгадывайте вместе шарады и кроссворды.

38. Играйте в разные игры.

39. Попросите ребенка помочь вам посадить цветы.

40. Поборитесь с ним на полу.

41. Сделайте альбом семейных фотографий.

42. Сгребите листья во дворе и попрыгайте на куче.

Подростки

43. Ходите с ними за покупками.

44. Хвалите вашего подростка за опрятный внешний вид и его достижения в учебе, спорте или других увлечениях.

45. Ходите на их спортивные игры.

46. Вместе составляйте загадки и кроссворды.

47. Играйте с ними в настольные игры.

48. Напишите слова признательности в открытке ко дню рождения ребенка.

49. Пригласите его сходить вместе в кафе.

50. Снимите на видео торжественные события в жизни ребенка.

51. Иногда просто выслушивайте ребенка, не давая ему или ей ценных указаний.

52. Приглашайте его друзей к себе в дом.

53. Проявляйте интерес к его домашнему заданию и школьным делам, помогайте в осуществлении школьных проектов.

54. Принимайте живое участие в увлечениях ребёнка.

55. Время от времени обнимайте их или похлопывайте по спине.

И всегда помните замечательный библейский совет: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4).

Подготовила Е. Двинянинова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (116) декабрь 2006 г.