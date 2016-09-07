Анонс газеты «Сокрытое Сокровище» на октябрь 2016

Читайте в октябрьском номере ежемесячной газеты «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ» (12+):

  • Сколько стоит Богу наше прощение?

«Господи, прости! Господи, помилуй!» Слова такой молитвы слетают с уст миллионов людей каждый день. Увы, не все они получают прощение, потому что отказываются выполнить одно очень простое условие, о котором говорит Библия…

  • Реформация в России и в Европе: в чём разница?

31 октября 1517 года доктор богословия Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской церкви манифест «95 тезисов», в которых утверждал, что человека от греха могут спасти не традиции и обряды, а только вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Так началась Реформация в западных странах, в результате которой образовалась протестантская ветвь христианства. А как обстояло дело с Реформацией в России?

  • Молитва: конкретность

«Бабка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет». Эта известная пословица демонстрирует особенность речи и слов многих, кто занимается предсказаниями, — неопределённость, расплывчатость формулировок…

  • Последняя рыбалка / Божий «рог изобилия»

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе…», — призывает Господь, обращаясь к нам через Священное Писание. Сегодня Бог отвечает на молитвы о помощи так же, как и в библейские времена. Истории, рассказанные нашими читателями, тому подтверждение…

  • Кто и зачем изменил субботу на воскресенье?

Если задать вопрос: «Какой день недели является днём покоя, особым днём поклонения Богу?», большинство христиан ответит: «Конечно, воскресенье!» Но в Законе Божьем написано: «А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела» (Исход 20:10). Кто же перенёс день покоя с субботы на воскресенье? Как и когда это произошло?..

  • Как соблюдать субботу?

Бог милосерд; Его требования разумны и соответствуют благости и щедрости Его характера. Цель субботы заключалась в том, чтобы облагодетельствовать всех людей. Человек не был создан ради субботы, но суббота была создана для человека, чтобы восполнить его нужды…

  • Семь последних язв и Армагеддон

Из Библии мы узнаём, что кульминационные моменты в истории спасения верующих людей всегда отмечались драматическими событиями, которые указывали на Божественное вмешательство в человеческие дела. У нас есть все основания верить, что следующий великий шаг в деле спасения — Второе пришествие Христа — будет отмечен ещё более удивительными событиями, самые заметные из которых — семь последних язв и Армагеддон…

  • Зависть разрушает жизнь

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего (Исход 20:17)…

  • Что христианам нужно знать о Хэллоуине

Каждый год 31 октября миллионы людей, как взрослых, так и детей, празднуют Хэллоуин, одеваясь в костюмы ведьм, дьявола и демонов. Как церковь и Библия относятся к этому «празднику»?

  • Люди, делающие жизнь лучше

Наше интервью с Виктором Анатольевичем Кочневым из г. Воронежа. Он занимается редким в наше время видом деятельности — служением бездомным людям…

  • Отцы нужны всем!

В ходе бесед с пациентами на протяжении последних десяти лет я убедился, как сильна в людях тоска по отцовской заботе. О ней сообщают даже те, кому перевалило за 60 или 70 лет. Эта тяга зачастую бывает скрытой, она подобна реке, что течёт под землёй. Она может быть незаметной, но она есть…

  • Алкоголь — отличный растворитель

«Алкоголь является отличным растворителем! Он «растворяет» браки, дружбу, семьи, рабочие места, печень и мозг. Но только не проблемы!»…

  • А также рубрики: Христианские новости; Читаем Библию; Творчество наших читателей; Детская страничка; Кроссворд.

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