Читайте в октябрьском номере ежемесячной газеты «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ» (12+):

Сколько стоит Богу наше прощение?

«Господи, прости! Господи, помилуй!» Слова такой молитвы слетают с уст миллионов людей каждый день. Увы, не все они получают прощение, потому что отказываются выполнить одно очень простое условие, о котором говорит Библия…

Реформация в России и в Европе: в чём разница?

31 октября 1517 года доктор богословия Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской церкви манифест «95 тезисов», в которых утверждал, что человека от греха могут спасти не традиции и обряды, а только вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Так началась Реформация в западных странах, в результате которой образовалась протестантская ветвь христианства. А как обстояло дело с Реформацией в России?

Молитва: конкретность

«Бабка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет». Эта известная пословица демонстрирует особенность речи и слов многих, кто занимается предсказаниями, — неопределённость, расплывчатость формулировок…

Последняя рыбалка / Божий «рог изобилия»

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе…», — призывает Господь, обращаясь к нам через Священное Писание. Сегодня Бог отвечает на молитвы о помощи так же, как и в библейские времена. Истории, рассказанные нашими читателями, тому подтверждение…

Кто и зачем изменил субботу на воскресенье?

Если задать вопрос: «Какой день недели является днём покоя, особым днём поклонения Богу?», большинство христиан ответит: «Конечно, воскресенье!» Но в Законе Божьем написано: «А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела» (Исход 20:10). Кто же перенёс день покоя с субботы на воскресенье? Как и когда это произошло?..

Как соблюдать субботу?

Бог милосерд; Его требования разумны и соответствуют благости и щедрости Его характера. Цель субботы заключалась в том, чтобы облагодетельствовать всех людей. Человек не был создан ради субботы, но суббота была создана для человека, чтобы восполнить его нужды…

Семь последних язв и Армагеддон

Из Библии мы узнаём, что кульминационные моменты в истории спасения верующих людей всегда отмечались драматическими событиями, которые указывали на Божественное вмешательство в человеческие дела. У нас есть все основания верить, что следующий великий шаг в деле спасения — Второе пришествие Христа — будет отмечен ещё более удивительными событиями, самые заметные из которых — семь последних язв и Армагеддон…

Зависть разрушает жизнь

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего (Исход 20:17)…

Что христианам нужно знать о Хэллоуине

Каждый год 31 октября миллионы людей, как взрослых, так и детей, празднуют Хэллоуин, одеваясь в костюмы ведьм, дьявола и демонов. Как церковь и Библия относятся к этому «празднику»?

Люди, делающие жизнь лучше

Наше интервью с Виктором Анатольевичем Кочневым из г. Воронежа. Он занимается редким в наше время видом деятельности — служением бездомным людям…

Отцы нужны всем!

В ходе бесед с пациентами на протяжении последних десяти лет я убедился, как сильна в людях тоска по отцовской заботе. О ней сообщают даже те, кому перевалило за 60 или 70 лет. Эта тяга зачастую бывает скрытой, она подобна реке, что течёт под землёй. Она может быть незаметной, но она есть…

Алкоголь — отличный растворитель

«Алкоголь является отличным растворителем! Он «растворяет» браки, дружбу, семьи, рабочие места, печень и мозг. Но только не проблемы!»…

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