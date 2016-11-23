Мой Бог! К Твоим ногам я припадаю
Измученной, потрёпанной душой.
Прости, что я Тебя почти не знаю,
Хоть Ты всегда стремишься быть со мной.
Прости, что я Тебя совсем не слышу,
И ежедневно в суете сует
Спешу куда-то, вся в делах-заботах…
А Ты хранишь и бережёшь от бед.
А Ты стучишься снова в сердца двери,
Пытаясь мне общенье подарить…
О, Боже! Помоги в Тебя поверить
И научи, как Ты, людей любить.
Грех отделять от грешника дай силы,
Без ропота нести свой тяжкий крест.
Распят Ты был и вышел из могилы.
Чтоб нас спасти, из мёртвых Ты воскрес.
Прими, Творец, моё благодаренье.
Пусть слаб мой дух, он рвётся в облака…
Иисус! Нуждаюсь я в Твоём прощенье!
За всё Тебе честь, слава и хвала!
Людмила Мокшанцева, г. Курган
Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (235) ноябрь 2016 г.
Рекомендуем прочитать
- Слышал ли ты об Иисусе Христе? Слышал ли ты об Иисусе Христе?
Он умер за наши грехи на кресте,
Он умер, чтоб вечно ты мог бы жить,
Господу Богу служить.
Слышал ли ты о Всемирном Творце?
Он же стоял и в терновом […]
- Я снова пишу стихи Я снова пишу стихи,
Спасибо Тебе, Святой Боже,
За то, что прощаешь грехи,
И за рыдания тоже.
Спасибо Тебе, мой Отец,
За то, что не отвергаешь,
Ведь Ты меня полностью знаешь,
Начало моё и […]
- Бушуют стихии, мятутся народы Бушуют стихии, мятутся народы,
В огне Украина и Ближний Восток,
И диким, бесовским желаньям в угоду
Отвергнут Спаситель, возвышен порок.
Безумству желаний не видно предела,
Любовь в […]
- Когда бывает грустно… Когда бывает грустно, тяжело,
И в сердце боль с обидой затаится,
Я позову тихонечко Его,
Почувствую, как Он ко мне склонится…
Его Любви увижу красоту,
Я Божью Руку сердцем ощущаю,
Тогда […]