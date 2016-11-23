Мой Бог! К Твоим ногам я припадаю

Измученной, потрёпанной душой.

Прости, что я Тебя почти не знаю,

Хоть Ты всегда стремишься быть со мной.

Прости, что я Тебя совсем не слышу,

И ежедневно в суете сует

Спешу куда-то, вся в делах-заботах…

А Ты хранишь и бережёшь от бед.

А Ты стучишься снова в сердца двери,

Пытаясь мне общенье подарить…

О, Боже! Помоги в Тебя поверить

И научи, как Ты, людей любить.

Грех отделять от грешника дай силы,

Без ропота нести свой тяжкий крест.

Распят Ты был и вышел из могилы.

Чтоб нас спасти, из мёртвых Ты воскрес.

Прими, Творец, моё благодаренье.

Пусть слаб мой дух, он рвётся в облака…

Иисус! Нуждаюсь я в Твоём прощенье!

За всё Тебе честь, слава и хвала!

Людмила Мокшанцева, г. Курган

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (235) ноябрь 2016 г.