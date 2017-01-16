Научи меня, Господи, Боже,

С благодарностью всё принимать.

Научи меня, Боже, терпенью,

Чтоб могла на судьбу не роптать.

Научи меня видеть и слышать,

И Слово Твоё понимать,

Научи меня, Боже Всевышний,

На Тебя каждый день уповать.

Научи меня, Боже, терпенью,

Мне его не хватает всегда.

Научи меня, Боже, смиренью,

Чтоб Тебя прославляли уста.

Научи меня, Боже, молиться,

И завет Твой святой хранить.

Научи меня, Боже Всевышний,

Твоё имя в народах святить.

Елена Громаковская, г. Архангельск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.