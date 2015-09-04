Пастор Олег Гончаров, один из руководителей Евро-Азиатского Отделения Церкви христиан адвентистов седьмого дня, с 2012 года является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. В интервью корреспонденту христианской газеты «Сокрытое Сокровище» он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Церкви АСД в связи с трагедией, произошедшей в Нижнем Новгороде в конце июля 2015 г.

— Уважаемый Олег Юрьевич, в последние дни было высказано много заявлений о том, что Церковь христиан адвентистов седьмого дня не имеет никакого отношения к убийству, произошедшему в Нижнем Новгороде. Тем не менее, вопрос о дискредитации доброго имени церкви со стороны СМИ и правоохранительных органов остаётся не решённым. Адвентисты не получили извинений и опровержений со стороны СМИ. Несмотря на отрицательные результаты обысков, проведённых в церквах, изъятые компьютеры и документы, церковная литература до сих пор находятся в следственных органах, что создаёт сложности в организации богослужений и другой работе церквей. Разъясните, пожалуйста, для наших читателей, каков статус Церкви христиан адвентистов седьмого дня в России и в чём причина того, что она попала в столь сложную ситуацию.

— Адвентисты седьмого дня — это историческая церковь на территории России, она имеет свои традиции и добрую репутацию. Знакомство с нашим вероучением для любого здравомыслящего человека абсолютно отсекает всякие подозрения в причастности к убийству. В 2016 году исполнится 130 лет, как адвентистская церковь существует в России. Мы известны как церковь, которая исповедует морально-этические принципы, традиционные для всех конфессий России.

Наша церковь принимает участие в работе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, я являюсь сопредседателем Консультативного совета глав протестантских церквей России, Генеральным секретарём Российской Ассоциации религиозной свободы. Мы сотрудничаем с Общественной палатой, Государственной Думой, администрацией Президента РФ. Работаем не только в Москве, но и на региональном уровне, участвуем в научно-практических конференциях, ряд наших пасторов получили образование в Академии Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Таким образом, Церковь АСД достаточно давно и плодотворно работает на различных общественных площадках, в нашей стране она известна государственным деятелям, учёным, общественникам.

Но, к сожалению, выяснилось, что она не известна сотрудникам правоохранительных органов. Судя по всему, уровень их образования настолько низок в религиозной сфере, что они стали подозревать нашу церковь в этом тяжёлом преступлении. Подобные действия по отношению к уважаемой конфессии просто выходят за рамки разумного. У нас много преступников и психически нездоровых людей, которые посещают православные храмы, мечети, синагоги. Неужели кто-то стал бы обыскивать эти культовые здания просто по факту того, что преступник когда-то их посещал. В нашем же случае обыску подверглись не только молитвенные дома, в которых бывал подозреваемый, но и десятки мест, где он вообще никогда ни разу не был. Мы серьёзно сомневаемся в адекватности таких действий, более того, они вызывают у нас очень большую тревогу.

— Не являются ли ваши заявления свидетельством того, что Церковь АСД не готова оказывать содействие правоохранительным органам?

— Ни в коем случае не являются. Церковь адвентистов седьмого дня в своём официальном заявлении указала, что мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, в том числе и по расследованию данного преступления, готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию, связанную с этим делом. Мы это и сделали, предоставив протоколы об исключении подозреваемого Олега Белова из церкви, свидетельские показания о его поведении и т. д. Но когда ночью взламывают молитвенные дома, производят обыски без приглашения представителей общины, пастора, проводят обыски в квартирах не только руководителей церкви, пасторов, но и их родственников, когда изымаются электронные носители в десятках церквей, что парализует работу церкви и препятствует проведению богослужений, это вызывает у нас законное возмущение. Мы уверены, их у следственных органов не имеется никаких веских аргументов, чтобы подозревать, что Церковь христиан адвентистов седьмого дня могла способствовать какому-либо преступлению, тем более такому тяжкому, связанному с убийством детей. Это очевидно при любом даже поверхностном знакомстве с нашей церковью. И это свидетельство того, что сотрудники правоохранительных органов даже поверхностно не были знакомы с таким крупным представителем протестантского сообщества, каким является наша церковь.

— Какие из государственных органов поддержали Церковь АСД в этой ситуации?

— Многие поддержали. Общественная палата РФ сделала соответствующее заявление. Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий правоохранительных органов. Они определённо заявили, что адвентистская церковь является традиционной конфессией России и подозревать её в причастности к убийству «более чем странно». Администрация Президента тоже вмешалась в эту ситуацию, были приняты соответствующие меры, чтобы доброе имя нашей церкви больше не упоминали на федеральных каналах в связи в преступлением. Российская ассоциация религиозной свободы также выступила с заявлением в поддержку церкви.

Сейчас я намерен ставить вопрос на этих площадках о том, чтобы на законодательном уровне запретить упоминать религиозную принадлежность человека в связи с совершённым им преступлением. Наш премьер-министр Дмитрий Медведев не раз повторял, что «у преступников нет национальности», также мы можем заявить, что у преступника нет и его религиозной принадлежности. Он совершил преступление, он лично за это отвечает. Причём здесь религиозная конфессия, которая учила его добру и честности, как учат все наши официальные конфессии.

Да, безусловно, есть в это мире опасные религиозные секты, группы, но опасность религиозного направления должен устанавливать суд и только суд. А приписывать религиозной конфессии причастность к преступлению голословно, на основании каких-то домыслов и мнения каких-то людей, я считаю, это преступление со стороны журналистов.

— К каким последствиям может, на ваш взгляд, привести игнорирование законных прав граждан России — адвентистов на защиту их чести и достоинства?

— Всё это может повлечь за собой очень серьёзные последствия. Дети из верующих семей ходят в школу, в другие учебные заведения, члены церкви работают в трудовых коллективах. У многих членов церкви родственники не являются нашими прихожанами. Если СМИ проводят параллель между преступлением какого-то человека и адвентистами седьмого дня, это разжигает конфликты и в семьях, и в коллективе, и в учебных заведениях, это создаёт социальную напряжённость. Такие вещи в правовом государстве не допустимы. Следуя биб­лейскому принципу, мы учим наших прихожан молиться за правительство, за начальствующих, учим не просто быть лояльными к власти, но и нести социальное служение, помогать властям. Мы любим страну, общество, частью которого являемся. Но когда мы сталкиваемся с несправедливостью со стороны правоохранительных органов, которые должны защищать наши конституционные права, то у людей теряется вера. Когда с экранов телевизоров звучат призывы закрыть церковь адвентистов или выгнать всех протестантов из страны, а СМИ и правоохранительные органы никак не реагируют на обращения со стороны руководства церкви, это подрывает у верующих людей доверие правительству, доверие Президенту, доверие стране, в которой мы живём. Не только СМИ, но и работники прокуратуры и следственных органов тоже должны думать о социальных последствиях их действий. Я считаю, что если сейчас общество, правоохранительные органы и СМИ никак не отреагирует на факт дискриминации верующих адвентистов седьмого дня, эти действия будут продолжаться относительно других групп населения, будет накапливаться социальная напряжённость, что, в конечном итоге, может привести к социальному взрыву.

— Как вы оцениваете количество граждан России, которые морально пострадали от этой ситуации?

— По нашим оценкам, около 100 тысяч россиян непосредственно связаны с Церковью АСД. Это адвентисты и их близкие родственники: дети, молодёжь. Но у каждого из этих 100 тысяч человек есть своё окружение, минимум человек 20 — 30, на которых эта ситуация также оказала влияние. Кроме того, адвентистская церковь является частью религиозного сообщества. Мы сотрудничаем с другими протестантами, а протестантские религиозные организации составляют 16 процентов от всех зарегистрированных религиозных организаций России. Это большая цифра. Безусловно, и других протестантов события вокруг нашей церкви взволновали не меньше, чем нас.

— Учитывая такую силу влияния средств массовой информации, какими принципами, на ваш взгляд, они должны руководствоваться при освещении религиозных вопросов?

— Религиозные вопросы, как и национальные, являются самыми деликатными и, вместе с тем, острыми. Вспомните, как недавно во Франции публикация карикатур на пророка Магомета в журнале «Шарли эбдо» привела к гибели людей. Наша церковь ни в коем случае не оправдывает подобные преступления. Библия учит, что жизнь человека является высочайшей ценностью и убийство людей недопустимо ни в каком случае, но нужно признать, что в произошедшем во Франции есть определённая доля вины журналистов. В вопросах, задевающих чувства верующих, должно быть чёткое табу.

Вместе с тем, журналисты должны придерживаться принципа объективности. Сегодня, к сожалению, любой скандал вокруг протестантских церквей выносится на передний план, но почему никто не сообщает о положительных сторонах деятельности наших церквей? А ведь именно у протестантов очень крепкие семьи, низкий процент разводов. У нас очень много многодетных семей, в том числе и семей с приёмными детьми. Адвентисты последовательно выступают против курения, против употребления алкоголя, ведут большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Христиане, следующие библейским принципам, честно и добросовестно относятся к своей работе. Среди наших прихожан много заслуженных граждан, имеющих государственные награды, в том числе ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны. Всё это служит на пользу нашей стране, почему бы эти стороны жизни верующих людей не освещать в прессе?

Мы очень надеемся, что здравый смысл в обществе возобладает, правда восторжествует, и верующие люди всех конфессий у нас получат возможность служить своей стране, не подвергаясь при этом незаслуженным нападкам и унижению.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2015 г.