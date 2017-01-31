Вышел трейлер документального фильма творческого объединения «Реформация 3.0» «Вера вопреки репрессиям», сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр творческого объединения.

Кинолента «Вера вопреки репрессиям» рассказывает о судьбе верующих, сидевших за свои убеждения в исправительно-трудовых лагерях Восточной Сибири. Съемки фильма проходили в Иркутской области (Россия) и были завершены в октябре. В настоящее время фильм находится на стадии постпродакшена. Предположительно, зрители смогут увидеть фильм в конце февраля – в начале марта 2017 года.

В годы сталинских репрессий миллионы людей отбывали сроки по «политическим» статьям в ГУЛАГе, среди них были тысячи христиан, как православных, так и евангельских верующих. Фильм рассказывает о их вере, верности и силе духа. В фильме будут представлены съемки с бывшими узниками совести, историками, занимавшимися изучением ГУЛАГа, музейными работниками и краеведами, проводившими полевые исследования, священнослужителями.

«Впервые темой узников совести я начала заниматься еще в школьные годы. Я проводила исследование по истории края и впервые побывала на месте заброшенного лагеря. Тогда я была ошеломлена увиденным и дала себе обещание, что расскажу людям о стойкости христиан, о том, что им пришлось перенести в лагерях, чтобы сохранить свою веру», — рассказала автор проекта, кандидат исторических наук Маргарита Желновакова.

Летом 2016 года съемочная группа побывала на севере Иркутской области, где вдоль БАМа располагались исправительно-трудовые лагеря – ТайшетЛАГ, ОзерЛАГ, АнгарЛАГ. В частности, съемки проводились на месте заброшенного лагеря на станции Черная. По некоторым данным, здесь располагалась женская зона, одна из немногих в 1950-ых годы «политических» зон для узниц совести. И хотя точные данные о том, где сидели верующие, до сих пор не обнародованы, можно с большой долей уверенности сказать, что здесь отбывали свое заключение христиане.

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.