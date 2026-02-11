Самый удивительный программист

Задумывался ты ли когда-нибудь о том, как удивительно Бог сотворил всё вокруг? Как Он точно всё продумал и просчитал!

Помнишь, в какой день появился свет? В первый! А затем по небу поплыли облака.

К третьему дню появляется суша, на которой начинают расти деревья, цветы и трава. Скажи, смогли бы все эти растения появиться без света? Конечно, нет!

Например, в оранжереях, куда не попадают солнечные лучи, люди устанавливают особенные лампы, которые помогают растениям прорастать и зеленеть. Нечто подобное произошло и на Земле во время творения. Господь наполнил нашу планету особенным светом, чтобы в лесах и на лугах могла появиться растительность.

А в четвёртый день в небесах засияло солнце! Мне кажется, что в момент его появления все травы и цветы встрепенулись и повернули свои головки навстречу тёплым лучам. За этот день все растения окрепли и набрались силы.

И именно теперь, когда наша планета наполнилась плодами, колосьями и травами, Господь начинает творить животных — птиц, рыб, зверей и насекомых. Догадываешься, почему они появились не в первый и не во второй день? Ведь тогда ещё не было для них пищи! А теперь, когда земля в изобилии произвела растения, животные могут наслаждаться вкусной и полезной едой.

Представляешь, с какой радостью белочка нашла свой первый орех? Бог специально подарил ей крепкие лапки и острые зубки! Она может срывать жёлуди и орехи, раскусывать их и вкусно обедать.

А можешь себе представить, с каким наслаждением Ева рассматривала первые цветы, которые подарил ей Творец? Уверена, что она удивилась, с какой математической точностью Бог расположил лепестки у нарцисса. А как чётко Он высчитал высоту ствола яблони и количество ягод в грозди рябины!

Интересно, был ли у Господа самый мощный на свете компьютер, чтобы запрограммировать и сделать проект этого мира? Я уверена, что нашему Творцу для этого никакой гаджет не нужен! Его разум и фантазия в миллионы раз превышают возможности самых современных программ и компьютеров! Бог, подобно крутому программисту, создал удивительный проект под названием ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! И ничего подобного не может сделать ни один компьютер на Земле!

Виктория Жунда,

детский журнал «Чудесные странички»

