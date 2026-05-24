Семечковая колбаса

Пока одни, не сильно задумываясь о последствиях, налегают на магазинную колбасу, заботящимся о своём здоровье мы предлагаем несложный рецепт семечковой колбасы.
Ингредиенты:
- 150 г сырых семечек подсолнечника
- 700 г воды
- 30 г чеснока
- 4 ст. л. растительного масла
- 2,5 ч. л. (без горки) соли
- 2 ст. л. агар-агара
- 1 ч. л. пищевого красителя «ферментированный рис» (или 3 – 4 ст. л. сока свёклы)
- 2 ст. л. неактивных пищевых дрожжей
- 3 ст. л. лимонного сока
- 2 ч. л. кориандра
- 0,5 ч. л. кардамона
- 2 ст. л. сухого молотого лука
- 0,5 ч. л. душистого перца
- 0,5 ч. л. сухого молотого имбиря
Приготовление:
1. Семечки подсолнечника промыть под проточной водой, залить кипятком на 15 минут, после чего воду слить.
2. Параллельно агар-агар развести в воде (700 г), дать настояться также
15 минут.
3. В блендер-чашу поместить семечки, разведённый в воде агар-агар, масло, соль, краситель, неактивные дрожжи, лимонный сок, специи. Взбивать до устранения крупинок.
4. Полученную жидкость перелить в кастрюлю, варить 5 минут с момента закипания.
Затем выдавить чеснок, дать массе снова закипеть и сразу выключить огонь.
Затем погружным блендером взбить массу до однородности.
5. Горячую жидкость перелить в ёмкость (стеклянный стакан, круглая колба, обрезанная бутылка и т.д.), дать немного остыть и поставить в холодильник.
Колбаса готова после полного остывания (примерно 5 часов).
Выход: колбаса весом 700 г
Вместо воды можно использовать бульон от нута, тогда вкус будет ещё насыщеннее.
Валерия Любимова
