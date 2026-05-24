Семечковая колбаса

Пока одни, не сильно задумываясь о последствиях, налегают на магазинную колбасу, заботящимся о своём здоровье мы предлагаем несложный рецепт семечковой колбасы.

Ингредиенты:

150 г сырых семечек подсолнечника

700 г воды

30 г чеснока

4 ст. л. растительного масла

2,5 ч. л. (без горки) соли

2 ст. л. агар-агара

1 ч. л. пищевого красителя «ферментированный рис» (или 3 – 4 ст. л. сока свёклы)

2 ст. л. неактивных пищевых дрожжей

3 ст. л. лимонного сока

2 ч. л. кориандра

0,5 ч. л. кардамона

2 ст. л. сухого молотого лука

0,5 ч. л. душистого перца

0,5 ч. л. сухого молотого имбиря

Приготовление:

1. Семечки подсолнечника промыть под проточной водой, залить кипятком на 15 минут, после чего воду слить.

2. Параллельно агар-агар развести в воде (700 г), дать настояться также

15 минут.

3. В блендер-чашу поместить семечки, разведённый в воде агар-агар, масло, соль, краситель, неактивные дрожжи, лимонный сок, специи. Взбивать до устранения крупинок.

4. Полученную жидкость перелить в кастрюлю, варить 5 минут с момента закипания.

Затем выдавить чеснок, дать массе снова закипеть и сразу выключить огонь.

Затем погружным блендером взбить массу до однородности.

5. Горячую жидкость перелить в ёмкость (стеклянный стакан, круглая колба, обрезанная бутылка и т.д.), дать немного остыть и поставить в холодильник.

Колбаса готова после полного остывания (примерно 5 часов).

Выход: колбаса весом 700 г

Вместо воды можно использовать бульон от нута, тогда вкус будет ещё насыщеннее.

Валерия Любимова

