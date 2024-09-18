Альтернатива привычной школе

Есть множество причин, чтобы не отправлять ребёнка в школу. Жизнь без школы существует, и тысячи детей, получающих образование в альтернативной форме, — тому подтверждение.

Вот лишь некоторые из причин, почему тысячи родителей приняли решение не отдавать ребёнка в привычную школу или забрать из неё.

Неудобный график (сложно провожать, забирать из школы). Неудовлетворённость качеством образования (ребёнок целыми днями пропадает в школе, а в голове не прибавляется). Проблемы со здоровьем (стрессы, тики, постоянные болезни). Дурное влияние сверстников (а порой и учителей). Воспитательные мероприятия идут вразрез с семейными ценностями. Хочется больше времени уделять физическим занятиям, музыке, обучению ремёслам и т. д. Школа убивает здоровую любознательность. Верующие родители не хотят, чтобы год за годом их детям вдалбливали информацию о Большом взрыве, эволюции и происхождении людей от обезьяны. За детьми нет должного контроля, а это бывает опасно для жизни (например, есть расторможенный одноклассник, который постоянно всех избивает). Трата средств и нервов (ремонты класса, подарки учителям, выпускные, рабочие тетради, поездки, родительские собрания и т. д.). Экономия времени: освоить школьную программу, работая индивидуально, можно в разы быстрее.

У каждой семьи, принимающей решение перевести ребёнка на семейное обучение (такая форма предусмотрена законодательством, никаких особенных показаний, в том числе, медицинских, для этого не требуется), свой путь. Я знаю тех, кто просто перенёс классно-урочную систему домой: уроки по расписанию, звонки, задания и т. д. Кто-то находит единомышленников и организует домашние школы, где родители ведут разные предметы. Кто-то устраивает «погружение» в предмет, занимаясь некоторое время целенаправленно чем-то одним. Другие находят не противоречащие семейным ценностям дистанционные школы.

При семейном обучении неважно, как именно и по каким учебникам (или без них) ребёнок осваивает учебную программу, но каждый год нужно проходить промежуточную аттестацию в лицензированной школе. Сейчас для этого есть все возможности. Существуют дистанционные платформы, сотрудничающие с аккредитованными учебными заведениями. За разумную плату ребёнок зачисляется в школу, с которой сотрудничает платформа, для прохождения промежуточной аттестации. Никаких нервов, всё предсказуемо и организовано так, чтобы даже первоклассник мог сам справиться с тестом. Моя дочь (закончила восьмой класс) самостоятельно изучает большинство предметов (на особом контроле только алгебра, русский и английский) и сдаёт аттестацию. Младший закончил второй класс, стал уже достаточно самостоятельным. Первый год обучения в основном мы работали с ним вместе, теперь доля самостоятельной работы значительно увеличилась. Умение самостоятельно добывать знания — одно из самых ценных.

Что даёт школа? К сожалению, в современных реалиях вместо любознательности мы имеем культуру соответствия. Надо бы развивать творческие способности, а в школе занимаются стандартизацией, натаскиванием на решение типовых задач. Получается, что ребёнок встаёт по утрам и часами сидит за партой, чтобы освоить алгоритмы прохождения стандартизированных тестов. Кстати, ещё одним преимуществом семейного образования является отсутствие ВПР.

Появился термин такой — расшколивание. Расшколиться значит развеяться. Например, забрать ребёнка на семейное обучение и какое-то время вообще к нему не приставать с учёбой, чтобы его перестало тошнить от навязываемой информации и он добровольно потянулся к знаниям. Но прежде расшколивание должно произойти у родителей. Расшколиться — значит перестать воспринимать школьную систему как данность. И задать себе честные вопросы: каков мир вокруг нас? Что нужно нашим детям, чтобы жить в нём достойно? Какие ценности мы хотим им передать? Чего хотят они сами?

Это расшколивание даётся нам, родителям, непросто, потому что мы сами учились в школе и порой просто не представляем себе, как может быть иначе.

Когда сын моей подруги окончил школу, она описала пройденный путь.

Ирина Осина: Многие склоняются к тому, что не стоит торопиться отдавать ребёнка в школу: успеет, всему своё время. Но как быть, если он в 6 лет читает, решает примеры, схватывает всё налету, очень быстро всё запоминает и «глотает» книжки?

Решаем идти в первый класс, но не в школу, а на семейное обучение. В нашем окружении есть примеры такого образования, я как раз в декрете и отваживаюсь попробовать обучать Влада сама. Настроилась, что первый класс мы будем дома, а со второго пойдём в школу.

У тебя же нет педагогического образования!

У вас будут проблемы с коммуникацией!

В первом классе становление коллектива, ребёнок не сможет потом влиться!

Мы рискуем.

Если сказать, что это был сложный год, то это ничего не сказать. Непросто маме-перфекционистке и одарённому лентяю найти общий язык. С программой мы справляемся без проблем, экзамен за первый класс сдаём на отлично, приятно удивляем учителей, но вот в эмоциональном плане устаём и Влад, и я.

Во второй класс идём в школу. Проблем с коммуникацией не возникает, в коллектив вливаемся без проблем, учёба даётся легко.

Так незаметно пролетают 4 года. За это время меняем школу и переезжаем жить в деревню. Тарас (муж) всё чаще поднимает вопрос о переводе на семейное обучение, а я сопротивляюсь, как могу. Даже думать не хочу на эту тему, очень категорична в этом вопросе.

В итоге в 6 классе Тарас единолично принимает решение перевести Влада на семейное и определяет его в дистанционную школу. Неплохая площадка, но стоит денег и рассчитана на ответственных детей, а это не про нас. Поэтому приходится активно включаться в обучение и проходить программу 6 класса вместе с Владом. И опять мой перфекционист и «так сойдёт» сына схлестнулись.

В 7 классе Тарас полностью берёт на себя контроль за обучением. И его «чуть-чуть поднажми» и «так сойдёт» Влада находят общий язык.

У Влада появляется интерес к программированию, он проходит онлайн-курсы, плюс папа начинает передавать ему свои знания.

А я просто наблюдаю со стороны и смотрю, чем же всё это закончится.

К 9 классу появляются ответственность, самостоятельность, и контроль за обучением Влад уже берёт на себя.

На отлично справляется с ОГЭ и переходит в 10 класс. Интереса к учёбе больше, а ещё появляется желание за год пройти 10 и 11 классы, но его внутренний «лентяй» и «так сойдёт» дают о себе знать, поэтому просто 10 класс без напряга.

11 класс. Влад точно знает, что хочет учиться в Демидовском университете на факультете информатики и вычислительной техники. Профиль: прикладная информатика в цифровой экономике. У него появляется подработка. Он на практике начинает применять имеющиеся знания в программировании, параллельно обучаясь новым. В спокойном режиме готовится к ЕГЭ и осваивает программу 11 класса. Мой перфекционист периодически бунтует:

— Влад, последний год, давай посерьёзнее. Может, возьмём репетитора? Нужно готовиться поактивнее.

— Ма, не мешай, я сам, «и так сойдёт».

Итог: 234 балла, и этого оказывается достаточно, чтобы спокойно пройти туда, куда хотел.

Иногда я ловлю себя на мысли: вот бы Владу моего перфекциониста: тогда 300 баллов — это реально. Но потом останавливаю себя: а зачем? Ведь он и так добился того, чего хотел, в спокойном режиме, в удобном ему темпе.

А я не так уже категорично отношусь к семейному обучению. Это возможно, это реально.

Если привычная школа не для вас, знайте, что есть альтернативы.

Подготовила Ирина Руканова