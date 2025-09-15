Покинуть больницу, не дождавшись операции, чтобы позднее экстренно лечь под скальпель хирурга, — безумие или путь?

Весной 2021 года мне поставили удручающий диагноз — онкология. Предложили сделать операцию. Я легла в больницу, пролежала там неделю, но по сложившимся обстоятельствам поняла, что Господь меня удерживает от этого шага. Сначала терялись результаты анализов, потом не хотели принимать мои документы, объясняя это тем, что мой доктор уходит в отпуск. Когда я легла в больницу, три раза переносили операцию. Были ещё некоторые «звоночки», останавливавшие меня. Наконец, я сказала заведующему отделением, что операцию делать отказываюсь. Подписала необходимые документы и ушла домой.

Я перешла на здоровый образ жизни — по утрам ходила на море, делала зарядку, ела только полезную пищу. Полностью отказалась от продуктов животного происхождения. Мои друзья не понимали принятого мной решения, уговаривали одуматься. На что я всем говорила, что меня исцелит Господь.

Три года я не допускала даже мысли об операции. Я благодарна всем, кто занимался моим здоровьем. Я уверена, что именно здоровый образ жизни помог мне продержаться без операции три года. Однако все рецепты известны только Богу, так как Он соткал каждую нашу клетку и знает, что нам во благо, а что может повредить. У Бога был свой план относительно меня.

К осени 2024 года начались сильнейшие боли. Ноябрь и декабрь стали для меня просто невыносимыми. Я прекрасно понимала, что время стало работать против меня. Сколько рассветов мне осталось встретить, знал только Господь. Но меня мучило одно — если я сейчас уйду, то не смогу прославить Бога. Любой из моих друзей скажет: «Где же Твой Бог? Что же Он тебя не исцелил?» Эти мысли не давали мне покоя. Боль с каждым днём усиливалась. Но чтобы сделать плановую операцию, необходимо было ждать 2 – 3 месяца, а для меня каждый день был пыткой…

И вот здесь всю ситуацию в Свои руки взял Господь, мой любящий Небесный Отец. Друзья, видя, что мои дела плохи, стали бить тревогу и искать возможности и связи в краевом онкоцентре. В результате договорились с прекрасным хирургом, а от меня потребовалось только взять направление в местной поликлинике. Когда мой лечащий врач узнал, кто мне будет делать операцию, он очень обрадовался и уверил, что операция пройдёт отлично: он знал хирурга, с которым была договорённость, как замечательного и талантливого специалиста. Вышла я от врача с добрыми напутствиями и пожеланиями. Божье водительство было очевидным!

Утром в день отъезда мне позвонил пастор и предложил приехать и помолиться вместе. Я сказала, что уже собираюсь на вокзал. Тогда он вместе со своей супругой приехал ко мне домой и отвёз меня на вокзал, где мы вместе совершили молитву нашему Господу.

На вокзале меня передали подруге, сопровождавшей меня до Краснодара. Господь всё устроил так, что у меня в дороге не было болей. В купе к нам никто не подсаживался.

В Краснодаре вечером меня встречала сватья. Я у неё переночевала, а утром меня отвезли в онкоцентр. Там меня ждала ещё одна подруга, которая стала моей сопровождающей в онкоцентре. Я передавалась из одних рук в другие, как эстафета.

Всё шло хорошо до тех пор, пока я не сдала документы первому врачу. Он их внимательно посмотрел и удивился, что я не делала операцию четыре года назад, тем самым занимаясь самоубийством. Также он мне сказал, что сейчас мест нет, будут только через две недели. Предложил приехать позднее.

Я тогда сказала ему, что никуда из больницы не уйду, так как я домой просто уже не доеду. Тогда доктор дал мне направление на КТ. Увидев результаты, он понял, что я не шучу. Доктор по телефону вызвал медсестру, чтобы она меня оформила как экстренную больную.

А я в это время думаю: «Как же так? Ведь мы договаривались с конкретным хирургом…» И произошло ещё одно чудо! Дежурным хирургом на экстренном приёме в этот день был именно тот хирург, с которым была договорённость в отношении меня. В этот же день мне сделали операцию.

Утром на обходе в реанимации мой доктор сказал, что операция прошла блестяще. Моё сердце переполняла благодарность Богу! Ведь фактически четыре года я и мысли не допускала об операции. Но всему своё время. Видя моё искреннее желание прославить Господа, Он практически вырвал меня из лап смерти и за четыре дня решил все вопросы! А ещё подарил возможность рассказать о Его любви тем, с кем я познакомилась в больнице.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо — начала поправляться, полна сил, энергии и планов.

Что я вынесла для себя из этой истории?

1. Любой подаренный нам день может быть последним, поэтому надо спешить делать добро и освобождать душу от обид. Обиды записывать на песке, а слова благодарности высекать на камне.

2. У Бога на всё своё время. Он никогда не опаздывает, главное, чтобы мы были Ему верны.

3. Если Бог берёт ситуацию в Свои руки, то здесь будет учтено всё до мелочей, так как у Бога мелочей не бывает.

4. Решением одной ситуации Он разрешает вопросы нескольких человек одновременно, и это совершенно не случайно, это промысел Божий!

5. Я видела, как люди, оказавшись на одре болезни, ищут Бога, как они желают познать истину.

В больнице у меня родился благодарственный стих Господу.

Услышав небесный волнующий голос, —

А он узнаваем средь многих других —

Как солнцем и влагой напоенный колос,

Я вновь поднялась для деяний благих,

Желая сейчас, как ещё не желала,

Не сбиться с пути, от Христа не отстать:

Он стал в моей жизни надёжным причалом,

Не позволявшим в отчаянье впасть.

А было и горько, и страшно, и больно,

И смысл терялся понятия «жить»…

А ветер шептал мне: «Не сетуй, довольно,

За руку Иисуса сильнее держись».

Он Бог Вседержитель, Творец всей Вселенной!

Всё сущее в мире Им дышит, живёт!

Он всех нас влечёт к жизни вечной, нетленной,

Незримо с любовью в Дом Отчий ведёт!

Он в шуме прибоя, в цветах на поляне,

Он в громе Небесном, в дождях проливных,

В рассветах, закатах… Он с нами… Он с нами

В звенящих ручьях и в просторах степных!

Мой Благий, мой Светлый, Отец мой Небесный!

Осознавая, как беден мой слог,

Я всё же сложу Тебе новую песню,

Да будешь прославлен, мой любящий Бог!

Татьяна Кувичинская, г.Сочи