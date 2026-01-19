Библейское крещение — какое оно?

В январе многие верующие отмечают Крещение Господне. Что такое крещение? Для чего оно? Каким оно должно быть? Кто может быть крещён? Оставляя в стороне традиции, мы будем искать честные ответы на эти вопросы в Божьем Слове — Библии.

Крещение Христа

Когда Христу настало время явиться перед народом, Он направился к реке Иордан, чтобы в её водах принять крещение от Иоанна Крестителя.

Множество народа приходило слушать Иоанна. Многие каялись в своих грехах и крестились.

Когда Иисус подошёл к Иоанну, тот преклонился перед Ним и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Евангелие от Матфея 3:14, 15).

Иоанн повёл Иисуса к водам Иордана и там крестил Его перед всем народом. Иисус крестился не потому, что оставлял грехи прежней жизни, которых Он не имел, а затем, чтобы показать людям, с чего начинается путь спасения.

Когда Иисус вышел из воды, открылись небеса, и лучи славы Божьей осияли Его, а Иоанн увидел «Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него». И тут же раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Евангелие от Матфея 3:16, 17).

Значение слова «крестить»

Русское слово «крестить» соответствует древнегреческому глаголу «баптизо». Этот глагол, означающий погружение, в свою очередь происходит от глагола «бапто» — «окунать во что-то». Применительно к водному крещению слово «баптизо» означает погружение крещаемого в воду. Нет доказательств того, что крещение окроплением практиковалось во времена апостолов. Оно имеет более позднее происхождение.

Крещение в Новом Завете

Случаи водного крещения, описанные в Новом Завете, совершались посредством погружения в воду. В частности, мы читаем, что Иоанн крестил в реке Иордан и «в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды» (Евангелие от Иоанна 3:23). «Много воды» требуется только для полного погружения. А Иисус после крещения «вышел из воды».

Первоапостольская Церковь тоже крестила погружением в воду. Когда Филипп-благовестник крестил евнуха ефиоплянина, они «сошли оба в воду», а затем «вышли из воды» (Деяния Апостолов 8:38, 39).

История крещения

В дохристианскую эпоху иудеи крестили прозелитов погружением в воду, принимая их таким образом в общество израильское. Изображения, найденные в катакомбах, барельефы и древние рисунки новозаветного периода неопровержимо доказывают, что погружение было общепринятым способом крещения в христианской Церкви вплоть до X – XIV веков. Кроме того, баптистерии (бассейны для крещения) в древних храмах, церквах и некоторых развалинах на севере Африки, в Турции, Италии, Франции и других местах говорят об очень древних корнях этого обряда.

Значение крещения

Значение крещения тесно связано со способом его проведения и обретает свой истинный смысл в том случае, если совершается путём погружения в воду. И вот почему. Водное крещение Иисуса служило пророческим предзнаменованием Его страдания, смерти и погребения (см. Евангелия от Марка 10:38; от Луки 12:50). Когда же Он вышел из воды, то тем самым засвидетельствовал о последующем Своём воскресении: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живёт, то живёт для Бога. Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Библия, Послание римлянам 6:3–11).

Крещение символизирует распятие прошлой жизни. Мы «погребены с Ним в крещении» (Библия, Послание колоссянам 2:12). Крещение означает также и глубокое покаяние. Верующие умирают для нарушения Закона Божьего и получают прощение грехов через очищающую кровь Иисуса Христа.

Сила же воскресения Христова даёт нам возможность «ходить в обновлённой жизни» (Библия, Послание римлянам 6:4). Эта жизнь определяет новые ценности, устремления и желания, в центре которых — преданность Иисусу Христу.

При крещении на Иисуса особым образом был излит Святой Дух. Этим было отмечено Его посвящение на служение. Этот опыт жизни Христа говорит о единстве водного крещения и крещения Духом. Принимая крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы посвящаем свою жизнь Богу и делу распространения вечного Евангелия.

Кроме того, соединяя верующего со Христом, крещение становится своеобразной дверью в Церковь. Через крещение Господь прилагает новых учеников к Церкви (см. Деяния Апостолов 2:41, 47; 1 Кор.12:13).

Что необходимо для крещения

Желающие заключить завет со Христом посредством крещения должны явить в своей жизни веру, покаяние и плоды покаяния.

Вера в искупительную жертву Христа как в единственное средство спасения от греха — первый шаг на пути к крещению. Христос говорил: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Евангелие от Марка 16:16). В первоапостольской Церкви только те, кто верой принимал Евангелие, допускались к крещению (см. Деян. 8:12, 36, 37; 18:8). Поскольку «вера — от слышания, а слышание — от слова Божия» (Библия, Послание римлянам 10:17), то важное место в подготовке к крещению должно отводиться наставлению в истине, изучению Священного Писания. Об этом говорится в великом поручении Христа: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Евангелие от Матфея 28:19, 20).

Покаяние. «Покайтесь, — сказал апостол Пётр, — и да крестится каждый из вас» (Библия, книга Деяния Апостолов 2:38). В ответ на призыв Божий люди понимают, что они заблудшие, признают свою греховность, покоряются Богу, раскаиваются в грехах, принимают искупительную жертву Христа и посвящают себя новой жизни в Нём. Только путём покаяния можно умереть для греха.

Плоды покаяния. Желающим принять крещение необходимо сотворить «достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:8). Жизнь должна стать ярким свидетельством любви к Богу, выраженной в послушании Его заповедям. Покаяние — это не что-то абстрактное. Оно имеет конкретные плоды. Иоанн Креститель ясно и понятно говорил об этом: «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Евангелие от Луки 3:10–14).

Не пора ли принять крещение?

Вот такое оно, библейское крещение. Крещён ли ты, дорогой читатель? Если да, то крещён ли ты таким крещением, к которому призывает Бог? Был ли ты крещён в том возрасте, когда человек может сознательно пережить покаяние и обращение? Умер ли ты для старой жизни и воскрес ли для жизни новой? Присутствуют ли в твоей жизни плоды покаяния? Честно ответь себе на эти вопросы, помня, что человеческие (пусть даже и церковные) традиции и предания никого не спасают: спасает живая вера в Спасителя Иисуса, которая рождается от слышания Божьего Слова. Кто знает: вполне возможно, что в Божьих глазах ты ещё не крещён. Если так, то наступило время принятия самого важного решения в жизни. Не оставляй вопрос спасения без внимания.

Подготовил Михаил Руканов

