Библия о Божьей милости

«Горы сдвинутся и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя» (книга пророка Исаии 54:10).

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (книга Псалтирь 50:3).

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (книга Плач Иеремии 3:22, 23).

«Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твоё великое милосердие» (книга пророка Даниила 9:18).

«Господь весьма милосерд и сострадателен» (Послание Иакова 5:11).

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Евангелие от Луки 6:36).