Ненавидеть или любить?

«Ненавидь», — говорит тебе мир сегодня. Разделяй всех на врагов и друзей. Презирай одних и возноси других. Злись и раздражайся на всех, кто тебе не по душе. Храни внутри злобу, концентрируйся на плохом, обвиняй.

«Ну же, начинай!» — подстёгивают нас сегодня сводки новостей, обложки журналов, разговоры вокруг. А где-то блаженно, в предвкушении новых побед, улыбается враг человеческих душ.

«Люби», — нежно шепчет Бог. Принимай, обнимай и заботься. Невзирая на лица, национальности. На поступки. Даже на отношение к тебе. Мягким светом проливаются в душу слова: «Любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих и молитесь за тех, кто оскорбляет вас…»

«Ну же, начинай!» — побуждает Иисус через Слово. Начинай желать лишь добра тем, кого уже захватил в плен ненависти сатана. Не покрывай потоком злобных слов, а молись. Тихо, смиренно. Как Иисус: «Прости им, ибо не знают, что делают» (Евангелие от Луки 23:34).

Ненавидеть — это просто. Потому что не нужно прикладывать усилий. Выходит само собой. Любить же — трудно, ведь приходится искать и жаждать наполнения. Просить и умолять о любви, преодолевать свои эгоизм и гордость. Плакать, смиряться, просить прощения и прощать.

Первое можно сделать самим, а второе — никогда. В вопросах любви мы зависимы полностью, не частично, от Бога. И Он же — сама Любовь. Чистая, светлая, добрая… Бесконечная.

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.