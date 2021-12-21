Настольная игра «Небесное сокровище»

Представляем вашему вниманию увлекательную настольную игру для детей и взрослых «Небесное сокровище».

С помощью этой игры ваш ребёнок сможет развивать навыки счёта, учить библейские тексты, а также самостоятельно знакомиться с библейскими персонажами. Перед игрой необходимо вырезать все карточки (деньги-дарики, карточки с названиями предприятий). В игру могут играть 2 – 4 человека. Задача игроков — приумножить изначально выданный капитал, при этом, не забывая жертвовать на добрые дела. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт больше дариков. Правила игры подробно описаны на отдельном листе. В комплект входят игровое поле, карточки, кубик и фишки.

Игру «Небесное сокровище» можно приобрести, заказав по ссылке наверху или по тел. 8 960 099 22 20 (WhatsApp, Viber).